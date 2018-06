: Corriere : Lanzalone arrestato per corruzione : 1) Scritto di suo pugno per Casaleggio e Grillo Statuto del M5S 2)… - davidealgebris : Corriere : Lanzalone arrestato per corruzione : 1) Scritto di suo pugno per Casaleggio e Grillo Statuto del M5S 2)… - SalvatoreMerlo : Indagato Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento cinque stelle al comune di Roma nell’inchiesta per corruzione sull… - SalvatoreMerlo : Hanno arrestato a Roma l’avvocato del M5s Luca Lanzalone, che Virginia Raggi aveva proiettato alla presidenza di Ac… -

sarà dedicata a Giorgio #. Domani stesso presenterò una mozione a mia prima firma" Così la sindaca Virginia, in un tweet nella notte,dopo le polemiche sui social, assicura che anon ci sarà una via intitolata ad. Ieri infatti, il Consiglio comunale della Capitale, a maggioranza, ha approvato la mozione di Fratelli d'Italia per intitolare una via o una piazza in onore di Giorgio, storico segretario del Movimento sociale italiano Msi.(Di venerdì 15 giugno 2018)