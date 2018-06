Quantitative easing | la ricreazione sta per finire | la spesa dell’Italia per rifinanziare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 giugno 2018) Lasta per. E’ questo ciò che in sostanza significa la progressiva riduzione del, il programma di acquisto di titoli di Stato e societari avviato dalla Banca centrale europea nel marzo del 2015 che si concluderà il prossimo dicembre. Un’operazione che in circa tre anni e mezzo ha “gonfiato” il bilancio Bce da 1.000 a oltre 4.500 miliardi di euro, di cui circa 2.400 miliardi in titoli di Stato di paesi dell’Eurozona. La graduale uscita di scena di Francoforte farà sì che sul mercato sarà sempre meno presente un grosso compratore che non sceglie in base a redditività e rischiosità dei titoli ma effettua i suoi acquisti in base a criteri prefissati e legati alle dimensioni economiche dei paesi coinvolti nel programma. Poco alla volta si instaureranno quindi nuovamente e pienamente le normali dinamiche di mercato. La maggiore o minore ...