Quant' è politicamente scorretto il vecchio pop

(Di giovedì 14 giugno 2018) "Prendi questa mano, zingara" cantava Iva Zanicchi nel 1969. Eh no, oggi zingara non si può più dire, è offensivo, bisogna dire rom, e dunque bisogna aggiornala: "Prendi questa mano, rom!". Suona male, ma questi sono i tempi delcorretto, se sbagli una parola ti bannano anche da Facebook, come succede a me in continuazione, l'ultima volta perché ho usato negro.A proposito di negri, che dire di Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi? Già le prima strofa non si può sentire, non si può cantare, va cambiata: "Ho perso un'altra occasione buona stasera/ è andata a casa con il negro, la troia!". Scherziamo? Negro? Si dice persona di colore (vale anche per Fausto Leali, "Io sono un povero negro/ e d'una cosa ti prego" ecc).o a troia, non si può dire per nessuna ragione, è un'offesa sessista verso le donne, siamo pazzi? Per cui, caro Vasco, devi cambiarla in: "è andata a casa con una ...