Putin dà via al Mondiale | ' Benvenuti in Russia'

Al via i mondiali dello zar Putin : Roma, 13 giu. , askanews, Domani fischio d'inizio della XXI edizione dei mondiali di calcio: alle 17 scendono in campo i padroni di casa della Russia e l'Arabia Saudita. Un torneo nella terra degli ...

Viadotti dei record - Dal ponte di Putin a Calatrava a Cosenza : Con i suoi diciannove chilometri, il ponte di Crimea, appena inaugurato, ha scavalcato il "Vasco de Gama" (di 17,2 km), sul fiume Tago in Portogallo, diventando il più lungo dEuropa. Unopera grandiosa, costata circa 3 miliardi di euro e addirittura conclusa con circa sei mesi di anticipo sul tempo previsto, che permette di viaggiare tra la Russia e la penisola annessa quattro anni fa con un referendum controverso, senza passare ...

'Uscita dall Euro' - 'Via le sanzioni da Putin' - 'Cancellare il debito italiano' così si è arenato il contratto M5s-Lega : ROMA - Uscire dall'euro. Togliere le sanzioni a Putin. La richiesta a Draghi di cancellare 250 miliardi di debito italiano. HuffPost pubblica in esclusiva il documento integrale di 39 pagine su cui si ...

Putin ha giurato - al via quarto mandato : Mosca, 7 mag. (AdnKronos) – A poco meno di due mesi dalle elezioni nelle quali ha ottenuto la percentuale record del 76,7%, il presidente russo Vladimir Putin ha giurato per il suo quarto mandato al Cremlino, dove resterà fino al 2024. “Ritengo un mio dovere e la missione della mia vita fare tutto il possibile per la Russia – ha detto Putin, dopo aver prestato giuramento sulla Costituzione – per il suo presente e per il ...

Al via proteste anti-Putin - fermato Navalni : L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, a Mosca, durante la manifestazione 'Per noi non è lo zar' contro Putin, da lui organizzata. In diverse città dove ...

Al via proteste anti-Putin - fermi in molte città della Russia : Sono iniziate le proteste anti-Putin 'Per noi non è lo zar' organizzate da Alexiei Navalni, e in diverse città dove la manifestazione non era autorizzata la polizia ha già fermato diversi dimostranti. ...