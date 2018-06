FFP-Psg : 60 milioni per evitare sanzioni Uefa. Da Di Maria a Cavani - quante occasioni : Il club francese dovrà incassare questa cifra entro fine mese, 150 milioni entro il 2019. Tra i nomi anche quelli di Verratti e Pastore

Psg - servono 60 milioni entro il 30 giugno per rispettare il FPF : Per ora l'Uefa chiude l'indagine sul Paris Saint-Germain, ma non è detto sia finita qui: l'indagine sui conti 2018 proseguirà. L'articolo PSG, servono 60 milioni entro il 30 giugno per rispettare il FPF è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Manchester United tenta Verratti - pronta un’offerta monstre per il Psg : ai parigini oltre 115 milioni : Il Manchester United fa sul serio per Marco Verratti, sarebbero pronti 115 milioni di euro per il Paris Saint-Germain Marco Verratti è nel mirino del Manchester United. Lo scrive il tabloid britannico Mirror, secondo cui il club dell’Old Trafford sarebbe pronto ad assecondare la richiesta del tecnico José Mourinho con un’offerta monstre per il giocatore del Psg e della Nazionale italiana, ritenuto l’obiettivo numero uno per ...

Psg-Cristiano Ronaldo - offerta shock : pronti 45 milioni a stagione : PSG-CRISTANO Ronaldo- Dopo Buffon, il PSG sarebbe pronto a mettere le mani anche su Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “AS”, il club parigino sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta shock da 45 milioni di euro a stagione per l’attaccante portoghese. 150 milioni PER IL CARTELLINO: ADDIO A CAVANI Il […] L'articolo PSG-Cristiano Ronaldo, offerta shock: pronti 45 ...

Cristiano Ronaldo tentato dal Psg : pronta l'offerta da 45 milioni (all'anno) : Il Psg tenta Cristiano Ronaldo: l'offerta da 45 milioni all'anno è fuori da qualsiasi logica di mercato, ma quasi non sorprende più visto ciò che è successo nelle scorse sessioni.Una sola cosa...

Cristiano Ronaldo : offerti 45 milioni a stagione dal Psg : L'uomo dei record è pronto a cambiare casacca: Cristiano Ronaldo sta già pianificando il suo futuro lontano dal Real Madrid . Non ha nemmeno atteso di svestire la maglia indossata nell'ennesima finale ...

Calciomercato - il Psg tenta Cristiano Ronaldo : 45 milioni a stagione : stato molto bello giocare a Madrid, ma nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi che sono sempre stati al mio fianco", firmato Cristiano Ronaldo. Le parole del fenomeno portoghese subito dopo il ...

Il Psg tenta Cristiano Ronaldo - offerta da 45 milioni : Roma, 30 mag. , askanews, Il Paris Saint Germain tenta Cristiano Ronaldo. Non solo un tridente da sogno con Neymar e Mbappé ma un ingaggio netto da 45 milioni di euro l'anno. L'offerta è stata ...

Psg-Cristiano Ronaldo - offerta shock : pronti 45 milioni a stagione : PSG-CRISTANO Ronaldo- Dopo Buffon, il PSG sarebbe pronto a mettere le mani anche su Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “AS”, il club parigino sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta shock da 45 milioni di euro a stagione per l’attaccante portoghese. 150 milioni PER IL CARTELLINO: ADDIO A CAVANI Il […] L'articolo PSG-Cristiano Ronaldo, offerta shock: pronti 45 ...

"Psg pronto a offrire 45 milioni l'anno a Ronaldo" : Quarantacinque milioni di euro netti a stagione. Sarebbe questa, secondo quanto riporta oggi il quotidiano spagnolo 'As', l'offerta faraonica che il Paris Saint Germain è pronto a mettere sul tavolo ...

Il Psg tenta CR7 : 45 milioni netti l'anno : Un tridente con Neymar e Mbappé , e magari Gigi Buffon in porta, e uno stipendio di 45 milioni netti: sarebbe questa l'offerta faraonica che il Psg avrebbe sottoposto a Cristiano Ronaldo per portarlo ...

Di Maria al Napoli?/ L’argentino del Psg può essere il primo regalo ad Ancelotti : costo minimo 50 milioni.. : Angel Di Maria potrebbe essere il primo colpo di calciomercato del nuovo Napoli: l'argentino è stato allenato da Ancelotti per una stagione al Real Madrid, vincendo la Champions League(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:55:00 GMT)

Juventus - Buffon ha detto sì al Psg : 14 milioni in due anni. Attesa l’ufficialità : Juventus, Buffon- Gigi Buffon ha detto sì al PSG. Accordo definito e via alla nuova avventura a 40 anni. Contratto biennale da 7 milioni netti a stagione. 14 milioni complessivi e poi una clausola da testimonial per i Mondiali in Qatar nel 2022. Attesa solamente l’ufficialità dell’operazione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni dal ritorno di […] L'articolo Juventus, Buffon ha detto sì al PSG: 14 milioni in due anni. ...

Juventus - Buffon-Psg : offerto biennale da 20 milioni a stagione. Arriva Perin… : Buffon-PSG- Il PSG si prepara ad abbracciare Gianluigi Buffon. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Rai Sport“, la società parigina avrebbe già offerto un biennale da 20 milioni di euro a stagione all’ormai ex portiere bianconero. La sensazione è che Buffon possa prendersi ancora qualche giorno per riflettere sul da farsi, ma le parti sembrerebbero […] L'articolo Juventus, Buffon-PSG: offerto biennale da 20 milioni a ...