Pronostico Portogallo-Spagna | 15-06-2018 e analisi

lanotiziasportiva

: Portogallo – Spagna Gr B Mondiali 2018,il pronostico,le formazioni e dove vederla - camilliadi : Portogallo – Spagna Gr B Mondiali 2018,il pronostico,le formazioni e dove vederla -

(Di giovedì 14 giugno 2018) 1° Giornata gruppo B Mondiali Russiadi, Venerdì 15 Giugno. Il nuovo allenatore del Real Lopetegui contro il vincitore dell’ultimo Europeo., venerdì 15 Giugno. Una prima partita che già rappresenta molto del destino del Gruppo B. Le due squadre favorite per passare il turno si sfidano subito e costringeranno la perdente a non dover fallire le altre due partite per poter passare alla fase successiva. Come arrivano? Ilviene da un girone di qualificazione in cui ha vinto pressoché tutte le sfide salvo perdere la prima contro la Svizzera. Poi la formazione di Fernando Santos è riuscita a ribaltare la situazione nell’ultima e decisiva partita. Quest’ultima è stata giocata in casa a Lisbona, dove ha vinto per 2-0 e per via di una migliore differenza reti è passata come ...