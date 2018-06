Prof di musica piromane seriale

Profumi donna : c’è musica nell’aria estiva : Questo articolo è stato pubblicato nel numero 23 di Vanity Fair in edicola fino al 13 giugno Che cosa può trattenerci in un negozio, facendoci spendere sino a quasi il 20% in più? Secondo uno studio dell’Università di Padova, è merito della diffusione di musica e profumo insieme, soprattutto se, a parere di un’altra ricerca di Mattila e Wirtz, si diffonde del pompelmo. Un legame, quello tra percezione olfattiva e uditiva, spiegato in primo luogo ...

Il coro Papageno - 40 detenuti hanno incantato il pubblico di Bologna con un viaggio musicale tra sacro e Profano : Dopo le esibizioni in Senato e in Vaticano del 2016, il coro Papageno, diretto dal Maestro Michele Napolitano, si è presentato al pubblico ancora più numeroso e con un repertorio internazionale e trasversale che comprende due nuovi brani: Siyahamba (canto tradizionale africano) e Venendo giù dai monti (canto tradizionale bolognese). Un viaggio tra sacro e profano, colto e popolare che dalla monodia medievale al Rinascimento arriva, passando per ...

Musica - concerti ed apProfondimenti. Beatrice Rana all'Anteprima del Festival 'Classiche Forme' - : Si è conclusa l'Anteprima del Festival Classiche Forme , tre giornate di Musica e approfondimenti con cui Beatrice Rana ha anticipato i temi della II edizione del Festival Internazionale di Musica da ...

Profumo di Mina. Spettacolo musicale all' Openspace : La regia è, ancora una volta, di Gemma Amico e Ninetta Mazzarella che, in 4/5 mesi hanno messo in piedi, con successo di pubblico, 3 spettacoli musicali. Ultima modifica: 30 aprile 2018