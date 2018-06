Prezzi e crescita | ecco i segnali che hanno convinto la Bce a ridurre gli stimoli 

Francia - Prezzi al consumo confermati in crescita : Teleborsa, - Inflazione confermata in crescita in Francia nel mese di maggio. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese , INSEE, , i prezzi al consumo sono saliti su base annuale del 2% , come ...

Inflazione - a maggio Prezzi in crescita dell’1 - 1%. Balzo del carrello della spesa : +1 - 9% : In aprile l’aumento ersa stato dello 0,5%. Vola il carrello della spesa (+1,9%). I rincari interessano soprattutto alimentari non lavorati e beni energetici...

Spagna - in crescita i Prezzi alla produzione : In rialzo i prezzi alla produzione in Spagna nel mese di aprile. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un incremento dell'1,9% , più 0,6% rispetto al mese di ...

Germania - in crescita i Prezzi all'ingrosso : Teleborsa, - Nel mese di aprile, i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita dell'1,4% su base annuale, in aumento rispetto al +1,2% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio ...

