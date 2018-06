Premier League 2018 2019 | il calendario | si parte con Arsenal-Manchester City

Mercato saturo - per la Premier League -10% di introiti dai diritti tv : L'aumento del numero di gare trasmesse non ha portato ad un'ulteriore crescita degli introiti, fermi al -10% rispetto al ciclo di diritti tv precedente. L'articolo Mercato saturo, per la Premier League -10% di introiti dai diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il paracadute in Europa : dalla Premier League 50 milioni per le retrocesse : La Premier League in testa anche per quanto riguarda il paracadute per la retrocessione.

Si tinge di rosa la tappa di Istanbul della Premier League 2018 di Karate. L'Italia ha portato a casa ben quattro podi, tutti al femminile, nel torneo turco che di fatto riapre le danze per la disciplina dopo gli Europei 2018 di Novi Sad, in cui gli azzurri hanno fatto la voce grossa con dieci medaglie nel carniere. A fare la differenza a Istanbul è stata, in particolare, un'atleta che da anni ormai è abbonata al podio, ma che ...

Gerard Deulofeu è a tutti gli effetti un giocatore del Watford . L'esterno del Barcellona , rientrato la scorsa estate dal prestito al Milan , è stato ceduto per 13 ...

Fantastica, sublime, eterna Sara Cardin. Ancora una vittoria per la straordinaria 31enne veneta, che ha prevalso nella categoria -55 kg in occasione della quarta tappa della Premier League 2018, ad Istanbul (Turchia). L'azzurra ha fatto valere tutta la sua classe in una finale molto combattuta sul piano tattico e con esperienza e sagacia si è imposta contro l'atleta di Taipei Tzu-Yun Wen, sconfitta 2-0 nell'ultimo atto dei -55 ...

Manchester City pronto a spendere cifre folli in questa sessione di calciomercato, in arrivo un colpo da 90… milioni! Quale sarà il trasferimento più costoso dell'estate di calciomercato? Ad ogni fine sessione si tirano i conti economici del mercato, ma già in questa prima fase c'è una trattativa che si candida ad essere la più costosa dell'anno. Si tratta di quella che potrebbe portare Mahrez al Manchester City. Secondo ...

La seconda giornata di gare della Premier League di Karate a Istanbul (Turchia) regala altre tre finali all'Italia. Il kata a squadre femminile lotterà per il primo gradino del podio, mentre nel kumite Michele Martina e Clio Ferracuti si giocheranno il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni Partiamo dal kata a squadre femminile dove il terzetto delle Fiamme Oro vola in finale. Benardi, D'Agostini e Nicosanti hanno ...

L'Italia apre nel migliore dei modi la quinta tappa della Premier League di Karate. Sul tatami di Istanbul (Turchia) gli azzurri si rendono grandi protagonisti della prima giornata con le nostre due fuoriclasse Viviana Bottaro e Sara Cardin che volano in finale, mentre Angelo Crescenzo e Ahmed El Sharaby lotteranno per il terzo gradino del podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata femminile dove Viviana ...

La Premier League dalla stagione 2019-2020 avrà una pausa invernale della durata di 2 settimane che avverrà nel mese di febbraio. E' quanto ha deciso la Football Association che è così venuta incontro alle prolungate richieste di giocatori e club garantendo al contempo le esigenze del mercato salvando il ricco ...

La Premier League cambia pagina ed entra in una nuova era. Nulla di clamoroso, per la verità, ma un cambiamento di certo storico, soprattutto per le abitudini della lega più ricca e famosa del mondo. Il massimo campionato inglese, infatti, dalla prossima edizione si fermerà per una prima storica pausa invernale. Una specie di eresia per l'intasatissimo calendario delle squadre inglesi, che ...