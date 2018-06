Positivo a HIV da 11 anni - aveva rapporti non protetti : preso untore : Positivo a HIV da 11 anni, aveva rapporti non protetti: preso untore Positivo a HIV da 11 anni, aveva rapporti non protetti: preso untore Continua a leggere L'articolo Positivo a HIV da 11 anni, aveva rapporti non protetti: preso untore proviene da NewsGo.

Un 36enne Positivo all'Hiv ha rapporti non protetti : a rischio 228 donne incontrate anche via social : La polizia ha arrestato Claudio Pinti, un autotrasportatore denunciato dalla sua fidanzata che, sentitasi male nei mesi scorsi, ha scoperto di essere stata contagiata. In arrivo un appello social per rintracciare le persone che hanno avuto rapporti sessuali con lui.

36enne Positivo all'Hiv ha rapporti non protetti : a rischio 228 donne incontrate anche via social : La polizia ha arrestato un autotrasportatore denunciato dalla sua fidanzata che, sentitasi male nei mesi scorsi, ha scoperto di essere stata contagiata. In arrivo un appello social per rintracciare le persone che hanno avuto rapporti sessuali con lui.

Uomo Positivo all'Hiv ha rapporti non protetti : a rischio 228 donne incontrate anche via web : La polizia ha arrestato un autotrasportatore 36enne denunciato dalla sua fidanzata che, sentitasi male nei mesi scorsi, ha scoperto di essere stata contagiata. In arrivo un appello social per rintracciare le persone che hanno avuto rapporti sessuali con lui.

Positivo all’HIV fa sesso non protetto per 11 anni : 228 potenziali vittime : Affetto da Hiv, avrebbe avuto rapporti non protetti per 11 anni: 228 le potenziali vittime. Arrestato un 35enne anconetano, responsabile di lesioni gravissime dolose ai danni della sua partner, che ha sporto denuncia. I due si erano conosciuti a fine anno ad una cena ed avevano cominciato a frequentarsi assiduamente dal mese di febbraio, fino a quando la giovane, lo scorso mese, dopo una serie di specifici malesseri fisici e insospettita da ...

Positivo a HIV da 11 anni - aveva rapporti non protetti : preso untore : Non adottava alcuna precauzione pur nella consapevolezza di essere Positivo al virus da diverso tempo: ora è in carcere

Ancona - Positivo HIV aveva rapporti non protetti : arrestato/ Ultime notizie - preso "untore" : è in carcere : Ancona, positivo Hiv aveva rapporti non protetti: arrestato. Ultime notizie, l'uomo era malato da undici anni ed ha avuto diversi partner, mai informati a riguardo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:14:00 GMT)

Ancona : Positivo all’Hiv da 11 anni aveva rapporti non protetti - arrestato “untore” : Era positivo all’Hiv da undici anni e aveva rapporti sessuali non protetti, non adottava alcun tipo di precauzione pur essendo consapevole di essere affetto dal virus. Per questo motivo un uomo, al termine di una indagine condotta dalla polizia, è stato arrestato ad Ancona e portato in carcere.Continua a leggere

Sta bene primo trapiantato fegato da donatore Hiv-Positivo : Roma, 23 mag. , AdnKronos Salute, - Ad un anno dal primo trapianto di fegato da donatore con infezione da Hiv in ricevente sieropositivo, eseguito all'ospedale Niguarda di Milano dall'équipe diretta ...

Sta bene primo trapiantato fegato da donatore Hiv-Positivo : Ad un anno dal primo trapianto di fegato da donatore con infezione da Hiv in ricevente sieropositivo , eseguito all'ospedale Niguarda di Milano dall'équipe diretta da Luciano De Carlis, " il paziente ...

Sta bene primo trapiantato fegato da donatore Hiv-Positivo : Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) – Ad un anno dal primo trapianto di fegato da donatore con infezione da Hiv in ricevente sieropositivo, eseguito all’ospedale Niguarda di Milano dall’équipe diretta da Luciano De Carlis, “il paziente che ha ricevuto l’organo sta bene e conduce una vita normale”. Il punto su questo innovativo intervento è stato fatto durante la decima edizione dell’Italian conference on ...