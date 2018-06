PlayStation 5 potrebbe montare una CPU Zen e una GPU Navi di AMD

eurogamer

(Di giovedì 14 giugno 2018) Con l'attuale generazione di console che volge rapidamente al termine cominciano a diffondersi i primi rumor sull'infrastruttura hardware delle nuove console, e fonti riportate da Forbes parlano oggi nel dettaglio di cosa si possa nascondere sotto al cofano di5.Uno dei redattori di Forbes avrebbe tenuto più di una conversazione con fonti interne all'industria in merito all'architettura di5, venendo a scoprire che la nuova consolela CPU Zen e la GPUdi AMD. Quest'ultima, per la fonte, sarebbe addirittura stata progettata da AMD specificatamente per5, con Sony e il produttore che collaborano a stretto contato per questo progetto.Forbes spiega che la collaborazione con Sony avrebbe assunto un'importanza tale per AMD che il progetto RX Vega sarebbe stato messo in standy by. Il portale non si sbilancia al momento sulla questione ...