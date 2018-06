Piazza Affari e tra le altre Borse europee ancora in rosso

Piazza Affari avvia in rosso insieme all'Europa : Teleborsa, - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . All'indomani delle decisioni della Fed di alzare il costo del denaro, oggi i riflettori rimangono ...

Piazza Affari chiude in frazionale rialzo : Teleborsa, - Piazza Affari taglia il traguardo di giornata in frazionale rialzo, ma ritracciando dai massimi intraday toccati a metà seduta. Più cauta l ' Europa con gli investitori che non si ...

Enel tonica a Piazza Affari : Teleborsa, - Si mostra tonico il titolo di Enel a Piazza Affari . Le azioni del gruppo energetico salgono dello 0,73% a quota 4,80 euro. A dare una spinta agli acquisti sul titolo, alcune ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Safilo : Grande giornata per il produttore di occhiali da sole e da vista , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,74%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si ...

Piazza Affari maglia rosa in Europa. Lo Spread si assottiglia ancora : Teleborsa, - Piazza Affari taglia il traguardo della metà seduta in buon rialzo e sui massimi , in un' Europa che si conferma invece cauta in vista dei meeting di politica monetaria della Federal ...

Piazza Affari : in acquisto Campari : Prepotente rialzo per l' azienda attiva nel settore beverage , che mostra una salita bruciante del 3,13% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

STMicroelectronics riprende la corsa a Piazza Affari : Torna l'interesse sui titoli STMicroelectronics , che si porta in cima all'indice dei titoli più capitalizzati di Piazza Affari con un guadagno del 2,40%. Il produttore di chip conferma dunque il ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Acea : Si muove in profondo rosso la multiutility capitolina , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,26% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Acea è più fiacca rispetto all'...

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 22% : Roma, 13 giu. , askanews, Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib registra in avvio un +0,22% mentre l'All Share guadagna lo 0,20%.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news - Piazza Affari : riunione Fed - rialzo dei tassi di interesse? (13 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dati macroeconomici in agenda OGGI. riunione FED, rialzo dei tassi di interesse? Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 04:41:00 GMT)