Petrolio | Arabia Saudita | un aumento di produzione è inevitabile

Arabia e Russia affossano il Petrolio : ... costringendo le banche centrali ad accelerare il rialzo dei tassi malgrado il rischio di far deragliare l'economia globale. A quel punto, la domanda mondiale di oro nero crollerebbe, così come gli ...

Petrolio - Russia e Arabia valutano un aumento della produzione : San Pietroburgo, 25 mag. , askanews, Arabia Saudita, principale paese Opec, e Russia stanno valutando un aumento della produzione di Petrolio , dopo l'accordo del 2017 per un taglio tra Paesi Opec e ...

Siria - tensione alle stelle Usa-Russia. Petrolio a record in oltre tre anni - paga anche Arabia Saudita : I timori legati all'escalation delle tensioni tra la Russia di Vladimir Putin e gli Stati Uniti di Donald Trump fanno scattare al rialzo i prezzi del Petrolio .

Siria e Arabia Saudita fanno volare il Petrolio : ?Brent a 73 dollari : Il probabile, e imminente, blitz americano in Siria alimenta le tensioni sul mercato petrolifero. Ma non è l’unico fronte caldo:?oggi gli Houthi, fazione ribelle sciita che controlla lo Yemen del Nord, hanno tentato un nuovo attacco contro infrastrutture petrolifere saudite...

