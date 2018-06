agi

: Perché #Macron si è sbrigato a ricucire lo strappo con Conte e l'Italia - Agenzia_Italia : Perché #Macron si è sbrigato a ricucire lo strappo con Conte e l'Italia -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Dopo quattro giorni di escalation di tensione nelle relazioni diplomatiche trae Francia seguite al caso della nave Aquarius, Giuseppee Emmanuel Macron si sentono al telefono di notte e decidono di vedersi domani a Parigi, confermando una visita di Stato programmata ma annullata ieri per 'assenza di condizioni giuste'. "Ieri sera ho ricevuto una telefonata dal presidente francese che ha tenuto a precisare che le dichiarazioni contro l'non sono a lui attribuibili", ha ha detto il presidente del Consigliono conversando con i cronisti fuori Palazzo Madama. Il premier ha spiegato che quella notturna con Emmanuel Macron "è stata una conversazione con toni molto cordiali. Dopo un chiarimento iniziale abbiamo concordato sulla necessità di cooperare in modo stretto, non solo trae Francia, ...