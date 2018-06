Perché l' evasione in Italia non dipende dal tetto ai contanti

Perché l'evasione in Italia non dipende solo dal tetto ai contanti : "Fosse per me non porrei nessun limite al contante". L'idea è di Matteo Salvini, che all'assemblea annuale di Confesercenti ha riaperto il dibattito tra chi pensa che i pagamenti tracciati con carte di credito siano la soluzione all'evasione fiscale e chi invece fa il tifo per l'uso delle banconote.