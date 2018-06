Perché l' Europa rischia di schiantarsi sui migranti | e l' Italia può solo perderci

Limite al contante : Perché l’idea di Salvini è anacronistica e allontana l'Italia dall’Europa : La frase è uscita un po’ a metà: «Fosse per me non porrei nessun Limite al contante». Matteo Salvini ha rilanciato così un vecchio tema mai risolto e che spesso divide l'opinione...

'Il patto tacito' tra i governi di sinistra e l'Europa sui migranti. Paolo Magri : 'Perché il governo rischia grosso' : Se ' la mossa di Matteo Salvini è tatticamente azzeccata ' secondo Paolo Magri , dell'Istituto per gli studi di politica internazionale , Ispi, , che, ospite a Omnibus, su La7 , ha elogiato la decisione del ministero dell'Interno di chiudere i porti alla nave Nautilus con seicento immigrati a bordo, dall'altro ...

Android - Perché l’Europa potrebbe multare Google fino a 11 miliardi di dollari : Secondo indiscrezioni, la Commissione starebbe per infliggere una nuova sanzione-record al colosso californiano. Il motivo??L’uso del suo sistema operativo per monopolizzare il mercato europeo e mondiale, danneggiando la (nostra)?libertà di ricerca...

Perché l’Italia ha bisogno dell’Europa - e viceversa : foto di Ed Uthman (Flickr.com – CC) Qualsiasi cosa succeda nelle prossime settimane, sentiremo parlare di Europa parecchio da qui in avanti. Sarà un tema fondamentale nel dibattito politico. Ma anche sociale ed economico. È un tema importante, spesso però affrontato con luoghi comuni e frasi fatte. Cosa significa quindi l’Europa per l’Italia e viceversa? Abbiamo cercato di capirlo con Silvia Francescon, responsabile italiana dello European ...

PAOLO SAVONA VERSO MINISTERO DELL'ECONOMIA/ “In Europa servono riforme” : ecco Perché fa paura all'Ue : PAOLO SAVONA ministro DELL'ECONOMIA? M5s e Lega insistono: Luigi Di Maio e Matteo Salvini allineati. Ma le dimissioni dal fondo inglese Euklid irritano il Colle. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:09:00 GMT)

«Euro gabbia» : ecco Perché Savona spaventa l’Europa E intanto lascia cariche private per «impegni pubblici» : Già ministro con Ciampi,m il docente candidato a diventare ministro dell’economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite. nel pomeriggio si è dimesso da un fondo inglese «per impegni pubblici»

«Euro una gabbia» - «Berlino superpotenza» : ecco Perché Savona piace a Lega e M5S (e spaventa l’Europa) : Già ministro con Ciampi,m il docente candidato a diventare ministro dell’economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite

Perché l'Italia in Europa si deve battere per l'Africa : Il 2 maggio il commissario Ue Günther Oettinger ha presentato le proposte finanziarie della Commissione europea per il prossimo bilancio settennale dell'Ue, il quadro finanziario pluriennale (QFP). La Commissione propone uno stanziamento di 123 miliardi di euro a prezzi correnti per coprire la totalità delle priorità esterne dell'Ue, compreso l'aiuto allo sviluppo comunitario.Ma perché la proposta dell'esecutivo Ue fa ...

"Arrivano i populisti!". I timori del Wp sul "primo regime populista in Europa occidentale". Ft : "Mercati tranquilli Perché c'è Draghi" : Per il Washington Post, il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia in primo fila nella ribellione contro l'ordine politico in Europa". Il Financial Times si interroga invece su come facciano gli investitori a restare "apparentemente così tranquilli" mentre "i populisti si prendono l'Italia".Partiamo dal quotidiano finanziario."Per ...

Quel giorno - nel 1950 : Perché il 9 maggio l'Europa festeggia il compleanno : ... tendere la mano ai nemici sconfitti, far sì che la Germania non venisse frazionata in tanti piccoli staterelli e umiliata oltre misura, ma - soprattutto - mettere in comune le basi dell'economia ...

Non solo Tim : ?Perché l’Europa è diventata terra di conquista dei fondi attivisti Usa : Elliott, protagonista nella battaglia Tim, è stato il fondo più attivo in Europa ma tanti altri hedge hanno spostato il mirino sulle società quotate del Vecchio Continente...

Perché le auto cinesi invaderanno presto Europa e Stati Uniti : L’obiettivo del paese è ripetere il miracolo avvenuto con gli smartphone: approfittare del salto tecnologico e dominare un comparto manifatturiero. Anche per questo sono Stati rimossi i limiti agli investimenti stranieri: da quest’anno per le auto non sarà più obbligatorio avere un socio locale al 50%, dal 2020 anche per i veicoli commerciali...

Perché Europa - UK e Francia si stanno agitando tanto sull’intelligenza artificiale : Dopo la Francia e l’Unione europea, anche la Gran Bretagna lancia un piano di investimenti nell’intelligenza artificiale. Come improvvisamente risvegliate, le potenze europee stanno ansiosamente cercando di posizionarsi in quella che sarà la partita economica e tecnologica più importante dei prossimi anni. Sapendo che Stati Uniti e Cina sono pronti a mettere in campo tutta la loro stazza per conquistarsi il ruolo di ...