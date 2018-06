Per Erdoğan il risultato delle elezioni non è scontato

Turchia verso elezioni - allarme economia Per Erdogan : Istanbul, 13 giu. , askanews, Il terremoto dell'economia turca generato nelle scorse settimane dal crollo inarrestabile della lira turca di fronte al dollaro non sembra attutirsi. La settimana scorsa la Banca Centrale ha deciso di aumentare i tassi ...

"Stop finanziamenti a Erdogan". L'Italia vuole usarli Per fermare le partenze dalla Libia : la Libia il fronte su cui il governo Conte vuole concentrarsi. È da lì che salpano i barconi carichi di clandestini alla volta delL'Italia. Ed è lì che Matteo Salvini vuole andare nelle prossime ...

"Stop finanziamenti a Erdogan". ?L'Italia vuole usarli Per fermare le partenze dalla Libia : È la Libia il fronte su cui il governo Conte vuole concentrarsi. È da lì che salpano i barconi carichi di clandestini alla volta dell'Italia. Ed è lì che Matteo Salvini vuole andare nelle prossime settimane per indicare all'Unione europea dove concentrare le proprie forze per risolvere, una volta per tutte, l'emergenza sbarchi. Secondo il Pais, l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte vorrebbe stornare i soldi, che oggi Bruxelles fa finire nelle ...

Turchia al voto - Erdogan Perde quota - filo-curdi ago bilancia : Se i contraccolpi in economia stanno avendo un ruolo importante in questo quadro di incertezze, va ricordata anche l'abilità dell'opposizione di presentare candidati nuovi e di …

Turchia - Erdogan si affida alla Banca centrale Per uscire dalla recessione : ... secondo gli osservatori di politica internazionale, Erdogan ha accelerato le votazioni per ottenere una nuova investitura popolare prima che le difficoltà dell'economia lo mettano in difficoltà e lo ...

Turchia - Erdogan si arrende : la Banca centrale alza i tassi al 16 - 5% Per salvare la lira : La Banca centrale turca ha alzato i tassi di 300 punti base in una riunione di emergenza tenutasi mercoledì sera ad Ankara portando il tasso di

Iran : Putin-Erdogan - intesa nucleare essenziale Per sicurezza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran - Erdogan : Decisione Trump su nucleare è da Perdenti - : Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a proposito dell'annuncio di qualche ora fa di Donald Trump che ha promesso anche più sanzioni economiche contro l'Iran in risposta allo sviluppo ...

Iran : Erdogan - a Perdere saranno gli Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia-Serbia : Erdogan e Vucic Per lotta comune terrorismo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Perché Erdogan rischia di far pagare un conto salato alle imprese turche : Mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan decideva a sorpresa il ricorso al voto antipato il 24 giugno rispetto a novembre 2019, lo scorso 25 aprile la lira turca ha toccato il minimo storico di ...

Turchia-Corea del Sud : presidente Erdogan in partenza Per Seul - previsto incontro con omologo Moon : Nel suo tour Erdogan è accompagnato dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, dal ministro della Cultura e del turismo Numan Kurtulmus, dal ministro dell'Economia Nihat Zeybekci, dal capo dell'...

BS : poliziotto "pro Erdogan" condannato Per abuso autorità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Turchia - Perché Erdogan gioca la carta del voto anticipato : Sulla pagina di Facebook del nuovo partito turco IYI, il Partito Buono, la formazione politica di Meral Aksener, 61 anni, la candidata presidenziale che potrebbe sfidare con successo il 'Sultano' ...