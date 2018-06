Pedofilia in Cile | la polizia perquisisce gli uffici delle diocesi

Cile - Pedofilia : polizia sequestra gli archivi di due diocesi : Cile, pedofilia: polizia sequestra gli archivi di due diocesi Cile, pedofilia: polizia sequestra gli archivi di due diocesi Continua a leggere L'articolo Cile, pedofilia: polizia sequestra gli archivi di due diocesi proviene da NewsGo.

ANSA, - SANTIAGO DE Cile, 14 GIU - In una mossa senza precedenti, unità della polizia Cilena hanno sequestrato gli archivi ecclesiastici delle diocesi di Santiago del Cile e Rancagua , a sud della ...

Pedofilia in Cile - Papa Francesco accetta le dimissioni di tre vescovi : tra loro anche Barros - nominato proprio da Bergoglio : Sulla Pedofilia del clero Cileno Papa Francesco fa molto sul serio. Bergoglio ha accettato le dimissioni di tre vescovi del Paese latinoamericano. Tra essi spicca il nome del contestatissimo monsignor Juan de la Cruz Barros Madrid, che dal 2015 guidava la diocesi di Osorno, considerato il figlio spirituale dell’abusatore seriale padre Fernando Karadima. Amico personale di Francesco, dopo 11 anni alla guida dell’Ordinariato Militare Cileno, nel ...

Papa Francesco ha accettato le dimissioni dei primi re vescovi Cileni che avrebbero coperto negli anni gli abusi nei confronti dei bambini compiuti da uomini di chiesa.

Ancora una volta lo Scandalo pedofilia in Cile sul tavolo di Papa Francesco. Il Pontefice ha accettato la rinuncia del vescovo di Osorno Juan Barros Madrid, e di altri due vescovi, quello di Puerto Montt, mons. Cristian Caro Cordero, e quello di Valparaiso, mons. Gonzalo Duarte Garcia de Cortazar.Durante l'incontro col Papa in Vaticano il mese scorso, tutti i vescovi cileni si erano dimessi in blocco. Il Papa, ha comunicato oggi il bollettino ...

Hanno presentato per iscritto a Papa Francesco le proprie dimissioni. I 34 vescovi cileni (31 in servizio e 3 emeriti) cercano di riparare allo scandalo pedofilia che ha travolto il Paese sudamericano. Ora sarà il Pontefice a decidere (ha già annunciato rimozioni). È un vero e proprio terremoto per la Chiesa cilena. Il mea culpa dei vescovi e l'ovvio passo indietro - anche se non risulta che in passato sia mai accaduta ...

T rentaquattro vescovi Cileni hanno rassegnato le dimissioni in blocco nelle mani del Papa. È la prima volta nella storia della chiesa che un intero episcopato si autosospende dal proprio incarico. La ...

