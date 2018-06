Parlamento è Ue il più affidabile

Scuola : meno spostamenti e più cattedre - i piani a confronto in Parlamento : Sulla Scuola Lega e M5S mettono in campo ognuno le proprie ricette. Se ne parla in un articolo de Il Fatto Quotidiano in cui il sottotitolo, Programmi – I partiti e l’Istruzione: Pittoni (Lega) e Azzolina (M5s), descrive la vision che le due formazioni politiche del neo governo Conte hanno per rilanciare l’istruzione nel nostro […] L'articolo Scuola: meno spostamenti e più cattedre, i piani a confronto in Parlamento proviene da ...

Zuckerberg si scusa col Parlamento europeo - 'mai più' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Facebook - Zuckerberg a Parlamento Ue : mai più Cambridge Analytica. DIRETTA | : Lo ha detto il fondatore del social network alla Conferenza dei presidenti dei gruppi politici, dove si discute di tutela della privacy e di raccolta dei dati personali degli utenti. Per la prima ...

Zuckerberg si scusa a Parlamento Ue : mai più Cambridge Analytica. LIVE | : Lo ha detto il fondatore del social network alla Conferenza dei presidenti dei gruppi politici, dove si discute di tutela della privacy e di raccolta dei dati personali degli utenti. Per la prima ...

Governo - Pd : ‘M5s e Lega non possono più perdere tempo. Paralisi inaccettabile’. Leu : ‘Parlamento inizi a lavorare’ : Per il Partito democratico siamo di fronte a “una Paralisi inaccettabile dell’Italia” e se Lega e M5s non trovano una soluzione “devono riconsiderare la proposta di un esecutivo neutrale” fatta da Sergio Mattarella. Per Liberi e uguali “la ricreazione è finita” e il “Parlamento deve iniziare a lavorare”. Mentre Carroccio e 5 stelle sono ancora al lavoro per scrivere il contratto di Governo e ...

Parlamento Ue : calano i deputati - ma aumentano le spese. Più soldi ai partiti - senza obbligo di rendicontare : Con l’uscita del Regno Unito il prossimo Parlamento europeo avrà 46 membri in meno ma nel 2019 costerà 48 milioni di euro in più, con un aumento delle spese pari al 2,48%. L’aumento del budget sarà approvato proprio nella seduta di oggi e contempla un sostanzioso surplus di risorse a disposizione dei partiti per la campagna elettorale alle porte. Non è tanto la cifra in sé che conta quanto il principio. La Commissione europea aveva ...

Migranti : Gasparri - Gip non può valere più di Parlamento : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “All’Italia serve un governo di centrodestra che vari subito misure decise per contrastare l’immigrazione clandestina e le Ong che la favoriscono. Nella scorsa legislatura in Senato, dopo una breve e efficace indagine conoscitiva, abbiamo approvato alla unanimità un regolamento per le Ong teso a stroncare quella che non era una attività di soccorso, ma un vero e proprio fiancheggiamento dei ...

Alitalia : Fassina - commissari riferiscano al più presto in Parlamento : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – ” Il Ministro Calenda ricordi che è ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti. Non ha alcuna legittimazione politica per dare mandato ai commissari di proseguire l’iter di vendita di Alitalia. Dal loro versante, i tre commissari sono certamente consapevoli che non possono considerare il mandato di policy ricevuto dal governo Gentiloni come immutabile”. Ad affermarlo, in una nota, è ...