Parcheggiatore abusivo inseguito e multato

Roma - Parcheggiatore abusivo minaccia 2 ragazze : 'O mi date i soldi o vi ammazzo' : Ha preso di mira due ragazze che avevano parcheggiato la loro auto vicino alla stazione Tiburtina: ' date mi i soldi o vi ammazzo' . Poi, insoddisfatto per l'unico euro racimolato, le ha messe in guardia:...

Il Parcheggiatore abusivo è gentile? Non è estorsione - ma elemosina : Se un parcheggiatore abusivo si comporta in maniera gentile non può essere condannato. E pazienza se chi paga lo fa anche per il timore di ritrovarsi l’auto danneggiata. Per la Corte d’Appello di Torino si tratta solo di una...