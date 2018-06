romadailynews

: Sarebbe bello se il Papa in #Italia si ascoltasse anche quando parla di #migrazione e non solo di famiglia tradizio… - Cat3Sin : Sarebbe bello se il Papa in #Italia si ascoltasse anche quando parla di #migrazione e non solo di famiglia tradizio… - romadailynews : Papa: Migrazione, serve aiuto di tutta la Comunità internazionale: 'In ognuno di questi… - agensir : #Papa Francesco: abbattere muro complicità comoda e muta. Comunità internazionale aiuti in tutte le tappe della… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Roma –Francesco ha parlato in occasione del “II colloquio Santa sede – Messico sulla” in Vaticano. “Per far fronte e dare risposta al fenomeno dellaattuale, e’ necessario l’dila. Dal momento che esso ha una dimensione transnazionale, che supera le possibilità e i mezzi di molti Stati. Questa cooperazionee’ importante in tutte le tappe della, dal Paese di origine fino alla destinazione, come pure nel facilitare il ritorno e il transito”. La vulnerabilità dei migranti “In ognuno di questi passaggi, il migrante e’ vulnerabile, si sente solo e isolato. Prendere coscienza di questo e’ di capitale importanza se si vuole dare una risposta concreta e degna a questa sfida umanitaria”. L'articolo: ...