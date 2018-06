Paola Perego conduce Non Disturbare | tra gli ospiti Simona Ventura

Non disturbare : Paola Perego nella seconda serata dai Rai1 dal 25 giugno. Anche Barbara Palombelli tra le ospiti : Paola Perego Faccia a faccia tra donne in una stanza d’albergo: il luogo giusto per le confidenze private, per i toni colloquiali ed i segreti svelati. Paola Perego ci prova in seconda serata su Rai1. Da lunedì 25 giugno prossimo (subito dopo la fiction Tutto può succedere), la conduttrice presenterà Non disturbare, il suo nuovo programma di interviste al femminile di cui anticipammo l’arrivo proprio su queste pagine. La ...

Paola Perego hot - topless estivo a 52 anni a Formentera : Formentera ? Primo topless estivo per la bella Paola Perego. La conduttrice infatti, complice l?inizio della bella stagione, è partita col marito Lucio Presta, potente agente tv,...

Paola Perego relax e tintarella semi integrale a Formentera : In vacanza a Formentera Paola Perego in spiaggia si concede qualche piccola libertà. Tolto il pezzo di sopra del bikini la presentatrice preferisce una tintarella semi-integrale sotto lo sguardo vigile del marito Lucio Presta. Poi i due si immergono in acqua e baci e abbracci riaffiorano, come mostrano gli scatti del “Settimanale Nuovo”. Abbronzatura omogenea per la Perego. Paola in spiaggia sfoggia curve invidiabili con uno slip ...

Rai 2 : 30° Edizione del Premio Marisa Bellisario - conduce Paola Perego : Arriva su Rai2 la nuova Edizione del Premio Marisa Bellisario “Donne ad alta quota”: ecco le anticipazioni, gli ospiti e le vincitrici Le eccellenze femminili italiane sono le protagoniste della 30esima Edizione del Premio Marisa Bellisario. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium Rai di Roma e sarà trasmesso martedì 19 giugno 2018 in seconda serata su Rai 2. Successivamente il Premio sarà in replica sabato 23 giugno di ...

Paola Perego condurrà il Premio Marisa Bellisario su Rai 2 : Paola Perego presenta il Premio Marisa Bellisario (Anteprima LaNostraTv) In un periodo di rivoluzioni televisive è sicuramente confortante sapere che la bella presenza e la professionalità che contraddistinguono Paola Perego saranno messe a servizio del Premio Marisa Bellisario 2018. Noi de LaNostraTv siamo in grado di anticipare che il 19 giugno in seconda serata su Rai 2 Paola Perego condurrà il suddetto Premio per le eccellenze femminili ...

Nuovo programma per Paola Perego su Rai 1 : Paola Perego presto su Rai 1 per condurre un programma in seconda serata dedicato all’universo femminile: ecco le prime anticipazioni Reduce dal successo di Superbrain, Paola Perego è pronta a tornare su Rai 1 con un Nuovo programma tutto al femminile. Di cosa si tratterà? Scopriamolo insieme. Paola Perego torna su Rai 1 Una nuova sfida in arrivo per Paola Perego. La conduttrice italiana è pronta a tornare alla conduzione su Rai per una ...

Non disturbate Paola Perego questa estate il giovedì su Rai1 (Anteprima Blogo) : estate di lavoro questa per Paola Perego che condurrà per Rai1 un ciclo di sei puntate di una nuova trasmissione che verrà collocata nella giornata del giovedì nel territorio della seconda serata.Dopo una prima serata occupata da una fiction dal sapore femminile, andrà in onda sulla Rete 1 questo nuovo programma tratto da un format d'importazione. In sostanza vedremo Paola Perego intervistare alcuni personaggi (2 per emissione) -tutti al ...

Paola Perego ritorna in Rai con un nuovo programma : Il ritorno di Paola Perego con un nuovo programma su Rai 1 Una indiscrezione di Davide Maggio vedrebbe il ritorno di Paola Perego in televisione, in Rai per la precisione. Dopo Superbrain e Parliamone Sabato che costò la vera e propria cacciata della Perego a causa di una frase che portò allo scandalo (“Su Internet […] L'articolo Paola Perego ritorna in Rai con un nuovo programma proviene da Gossip e Tv.

Paola Perego - il ritorno in Rai dopo la cacciata e Superbrain : la mandano in una stanza d'albergo e... : Ritorna in Rai , Paola Perego , ma non in prima serata. Secondo l'indiscrezione del sito specializzato Davidemaggio.it , la conduttrice uscita dalla buona performance di Superbrain , dopo la cacciata ...

Paola Perego dopo Radio 2 conquista la seconda serata di Rai1 : Paola Perego torna su Rai 1 con un nuovo programma in seconda serata Buone notizie per Paola Perego. Difatti la popolare conduttrice, dopo il grandissimo successo ottenuto lo scorso inverno con lo show SuperBrain, come riportato dal blog DavideMaggio.it, ritornerà su Rai Uno con un programma nuovo di zecca. In questa trasmissione, come anticipato dal famoso blog, Paola Perego dovrebbe intervistare 6 diverse donne da una camera d’albergo. ...

BOOM! Paola Perego nella seconda serata di Rai1 : Paola Perego Nuovo impegno televisivo in vista per Paola Perego. Dopo l’esperimento riuscito di Superbrain, che aveva segnato il suo ritorno su Rai1, siamo in grado di anticiparvi che per la conduttrice lombarda è già pronto un nuovo progetto per la seconda serata della rete ammiraglia del servizio pubblico: un programma di interviste al femminile. La Perego intervisterà 6 donne per un confronto tra donne che non avverrà in uno studio ...

BOOM! Paola Perego nella seconda serata su Rai1 : Paola Perego Nuovo impegno televisivo in vista per Paola Perego. Dopo l’esperimento riuscito di Superbrain, che aveva segnato il suo ritorno su Rai1, siamo in grado di anticiparvi che per la conduttrice lombarda è già pronto un nuovo progetto per la seconda serata della rete ammiraglia del servizio pubblico: un programma di interviste al femminile. La Perego intervisterà 6 donne per un confronto tra donne che non avverrà in uno studio ...

Paola Perego - il nuovo progetto in radio dopo SuperBrain : Paola Perego in estate su radio 2 dopo il successo di SuperBrain Non la si vede ormai da un po’ sul piccolo schermo. L’ultima volta è stata lo scorso 2 febbraio quando su Rai 1 ha presentato la quarta ed ultima puntata della terza edizione di SuperBrain. Si tratta ovviamente di Paola Perego. La presentatrice lombarda, dopo la brutta esperienza trascorsa e successivamente bruscamente archiviata con il rotocalco Parliamone Sabato, è tornata a ...

Paola Perego debutta su Rai Radio 2 con Al posto del cuore - Anteprima Video : E' tempo di nuovi impegni per [Video] Paola Perego. La conduttrice, tra le più amate della tv di Stato, quest'estate si cimentera' in una nuova avventura professionale che le permettera' di sperimentare un campo diverso da quello televisivo. La Perego, infatti, debuttera' come speaker Radiofonica sulle frequenze di Rai Radio 2 e lo fara' con un nuovo programma che in questi giorni sta preparando 'in gran segreto' con colei che sara' la sua nuova ...