Pane duro e acqua a immigrati che lavoravano per tre euro nei campi | due arresti a

Marsala - migranti sfruttati nei campi a 3 euro l’ora : punito chi protestava per Pane duro : La scoperta da parte degli agenti della polizia di Trapani che dopo sei mesi di indagine hanno arrestato padre e figlio di 68 e 35 anni con l'accusa di sfruttamento della manodopera. I due imponevano turni massacranti che iniziavano alle 5 del mattino con paga oraria massima di tre euro oltre al panino, spesso duro, che davano ai lavoratori come pasto.Continua a leggere

