Panchina Venezia | ecco il sostituto di Filippo Inzaghi

(Di giovedì 14 giugno 2018)– Una stagione strepitosa per ilche però si è conclusa senza la promozione nel campionato di Serie A, percorso incredibile per la squadra di. L’allenatore ex Milan ha sposato un nuovo progetto, quello del Bologna, ambizioni importanti per il tecnico che punta la qualificazione in Europa League. E nel frattempo ilha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Stefano Vecchi, rescissione con la Primavera dell’Inter, già dalle prossime ore sarà il nuovo allenatore del. L'articoloildiCalcioWeb.