Palermo | Zamparini soddisfatto della squadra

Serie B - Zamparini punge Stellone : «A Palermo bisogna vincere» : Palermo - "Non è stata una bella partita, non è stato un bel Palermo ma accorto, che faceva molta attenzione alle ripartenze della squadra di Inzaghi. Quando è entrato Coronado la squadra è tornata ...

Palermo - Zamparini : 'Buon pareggio a Venezia - al ritorno per vincere' : Finisce 1-1 Venezia-Palermo, andata delle semifinali playoff del campionato di Serie B. Discorso qualificazione rimandato al ritorno, con i rosanero che si giocheranno in casa una partita decisiva. ...

Giammarva : 'Vogliamo un Palermo ancora più forte. Zamparini avrà un ruolo tecnico' : ... il presidente rosanero parla poi degli investimenti futuri con o senza Serie A: 'Anche senza Mediapro, la Serrie A sarebbe un altro mondo, ma ci sono dei progetti per superare tranquillamente anche ...

Palermo - Zamparini ai sfoga : amarezza per un “campionato buttato” : Il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, ha parlato subito dopo la delusione della mancata promozione diretta: adesso però spazio ai playoff “Ieri è stato un buon risultato ma c’è l’amarezza per un campionato buttato al vento, basti pensare ai 2 punti lasciati contro il Cesena o contro il Bari che ci avrebbero permesso di chiudere al secondo posto e non al quarto. C’è molta amarezza”. Il patron del Palermo ...

Palermo - la procura voleva arrestare Zamparini per riciclaggio : no del gip : La procura di Palermo voleva arrestare Maurizio Zamparini. Ma il gip Fabrizio Anfuso ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata nelle scorse settimane per il patron del Palermo calcio, indagato ormai da un anno per riciclaggio e autoriciclaggio, appropriazione indebita, falso in bilancio e per una serie di violazioni fiscali. Per il giudice non sussisterebbero le condizioni che la legge impone per la disposizione delle misure ...

Palermo - arresto Zamparini : il Gip dice “no” : Il gip di Palermo Fabrizio Anfuso ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata nelle scorse settimane dalla Procura di Palermo per il patron del Palermo calcio Maurizio Zamparini, indagato ormai da un anno per riciclaggio e autoriciclaggio, appropriazione indebita, falso in bilancio e per una serie di violazioni fiscali. Per il giudice non sussisterebbero le esigenze cautelari, una delle condizioni che la legge impone per la ...

Palermo - gip dice no a arresto Zamparini : ANSA, - Palermo, 12 MAG - Il gip di Palermo Fabrizio Anfuso ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata nelle scorse settimane dalla Procura di Palermo per il patron del Palermo calcio ...

Palermo : Zamparini prepara esposto contro Baccaglini : Maurizio Zamparini, proprietario del Palermo Calcio, annuncia la presentazione di un esposto contro Paul Baccaglini, ex presidente della società che avrebbe dovuto rilevarla l’anno scorso con una cordata di imprenditori. L’affare non ando’ poi in porto. “Il patron – si legge in una nota – confermando di aver acquisito dal proprio ufficio legale di Londra inconfutabili elementi di prova sulle condotte assunte ...

Serie B Palermo - Zamparini presenterà un esposto contro Baccaglini : Palermo - Maurizio Zamparini , proprietario del Palermo Calcio, annuncia la presentazione di un esposto contro Paul Baccaglini , ex presidente della società che avrebbe dovuto rilevarla l'anno scorso ...

Serie B Palermo - Zamparini denuncia Baccaglini : Palermo - Maurizio Zamparini , proprietario del Palermo Calcio, annuncia la presentazione di un esposto contro Paul Baccaglini , ex presidente della società che avrebbe dovuto rilevarla l'anno scorso ...

Palermo - Zamparini denuncia Baccaglini : ANSA, - Palermo, 4 MAG - Maurizio Zamparini, proprietario del Palermo Calcio, annuncia la presentazione di un esposto contro Paul Baccaglini, ex presidente della società che avrebbe dovuto rilevarla l'...

Palermo - Zamparini denuncia Baccaglini : ANSA, - Palermo, 4 MAG - Maurizio Zamparini, proprietario del Palermo Calcio, annuncia la presentazione di un esposto contro Paul Baccaglini, ex presidente della società che avrebbe dovuto rilevarla l'...

Palermo - Zamparini lascia il Cda : ANSA, - Palermo, 3 MAG - Oggi l'assemblea dei soci del Palermo Calcio ha accettato le dimissioni presentate da Maurizio Zamparini da consigliere delegato e deliberato la nomina dell'avvocato Andrea ...

Caos a Palermo - Zamparini lascia il Cda : Oggi l’assemblea dei soci del Palermo Calcio ha accettato le dimissioni presentate da Maurizio Zamparini da consigliere delegato e deliberato la nomina dell’avvocato Andrea Bettini quale nuovo componente del Consiglio d’amministrazione. Lo rende noto in un comunicato la società di viale del Fante. Il Cda ha inoltre conferito al presidente, Giovanni Giammarva, le deleghe di ordinaria amministrazione della società. La proprietà ...