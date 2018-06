Palazzo Chigi si trasforma nel Minculpop dei grillini

Aquarius - Francia al Governo italiano : "Vomitevole". Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni". Vertice Macron-Conte a rischio? : 22.14 - Rapporti tesi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori in seguito al caso Aquarius, al punto che il Vertice italo-francese tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, previsto per venerdì a Parigi, viene messo in forse, secondo Repubblica, da "ambienti di Palazzo Chigi". E se Francia e Spagna criticano aspramente la scelta del Governo italiano di non accogliere la nave Aquarius con a bordo 629 migranti in difficolta, è ...