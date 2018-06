Paga con banconote false Arrestato a Levico 19enne

Pagamenti in contanti sopra i 3mila euro : cosa potrebbe cambiare con il governo Conte : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, vuole eliminare il limite ai Pagamenti in contanti (attualmente fissato a 3mila euro), ma Luigi Di Maio ha risposto spiegando che il tema non è inserito nel contratto di governo. Ma come funziona attualmente il tetto sul contante e cosa potrebbe cambiare con il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte?Continua a leggere

Luigi Di Maio smentisce Matteo Salvini : “limite Pagamenti contanti rimane” : I primi nodi vengono al pettine. “Per me non ci dovrebbe essere nessun limite alla spesa in contante: ognuno è

Salvini boccia il limite ai contanti : "Per me ognuno può Pagare come vuole" : Il ministro dell'Interno, intervenuto all'assemblea Confesercenti, ha parlato della soglia di 3mila euro per i pagamenti cash. Dal M5s nessun seguito, Maurizio Martina (Pd) commenta: "Errore clamoroso"

Dieselgate - Volkswagen condannata a Pagare in Germania una maxi multa da un miliardo di euro : Il Colosso tedesco sarà costretto a pagare una sanzione salatissima per chiudere i conti in Germania con lo scandalo emissioni La procura di Braunschweig, della regione tedesca della Bassa Sassonia, ha inflitto al Gruppo Volkswagen una multa da un miliardo di euro per lo scandalo del Dieselgate. Il Costruttore tedesco è stato infatti condannato per le emissioni truccate sulle sue automobili: si parla infatti di 10,7 milioni di automobili ...

Mondiali Russia 2018 - Russia favorita all’esordio contro l’Arabia Saudita : il 2 Paga 9.25 la posta : Russia e Arabia Saudita giocheranno la partita inaugurale dei Mondiali di Russia 2018, padroni di casa favoriti per i bookmakers Buona la prima per la Russia ai Mondiali 2018. Saranno i padroni di casa a dare il calcio d’inizio della manifestazione, nella gara di oggi a Mosca contro l’Arabia Saudita. Un esordio che più facile non si poteva, almeno a giudicare dalle quote sull’incontro di domani. Sul tabellone Snai la partenza ...

Fintech - anche in Italia i Pagamenti contactless diventano comuni : All’ultimo Money 20/20, la fiera dei pagamenti digitali che ha appena chiuso i battenti ad Amsterdam, Mastercard ha presentato una serie di nuovi strumenti e alcuni accordi innovativi. In particolare seguendo due strategie. La prima è favorire il nuovo ecosistema cosiddetto open banking, frutto della normativa europea Payment Service Directive 2 (Psd2). Entrata in vigore lo scorso gennaio, la Psd2 che dovrebbe consentire di abbattere le barriere ...

AT&T Paga in Borsa la fusione con Time Warner : Apertura complicata a New York per il titolo AT&T a seguito della fusione con Time Warner . Dopo una querelle durata mesi tra il DiparTimento di Giustizia USA e le due società, un giudice federale ha ...

AC MILAN/ Mister Li Paga i 32 milioni e trova il nuovo socio : Mirabelli punta alla conferma dei big : Ac MILAN, Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio di minoranza: futuro più sereno e messaggio alla Uefa da parte della società rossonera...(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Aquarius - Travaglio : “Evento drammatico. Conte spieghi in tv a italiani - non affidi tutto alla proPaganda di Salvini” : “Aquarius? È un evento drammatico che andrebbe trattato come tale. Ci vorrebbe una dichiarazione del presidente del Consiglio Conte in televisione per spiegare agli italiani il senso di quel gesto e la strategia che intende perseguire l’Italia a livello diplomatico con l’Europa e con la Nato, soprattutto dopo il vertice che lo ha visto amoreggiare con Trump”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, ...

Approvato il rendiconto di bilancio 2017 del comune di Castiglione del Lago. Spadoni : «scendono ancora i tempi medi dei Pagamenti ai ... : UMWEB, - Castiglione DEL LAGO - Il Consiglio comunale dello scorso 30 maggio ha Approvato il rendiconto di bilancio per l'esercizio 2017. Il dato da evidenziare è che scendono costantemente i tempi ...

Niente vacanze per il volo cancellato : Ryanair condannata a Pagare duemila euro di risarcimento a una coppia : duemila euro di risarcimento complessivo per una coppia salentina che aveva saltato le vacanze in Portogallo per cola di un volo cancellato: la notizia viene da Lecce, dove il Giudice di Pace ha ...

Subito 10 euro di sconto su MediaWorld : basta Pagare con PayPal - i dettagli : Le promozioni MediaWorld non sembrano destinate ad esaurirsi nei tanti volantini degli ultimi giorni, vista l'ultima trovata del megastore, che si lega direttamente al sistema di pagamento digitale PayPal. Chiunque decida di avvalersi di questo metodo di corresponsione per i propri acquisti online, dal valore non inferiore ai 100 euro, riceverà uno sconto sul totale di 10 euro. L'iniziativa sarà valida fino al prossimo 25 giugno, ed il suo ...

Fisco : evade 20 mln e Paga falsi contributi - denunciato imprenditore : Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Evasione fiscale da 20 milioni di euro nell’edilizia scoperta dalla gdf di Brescia. Un imprenditore di 66 anni, residente a Iseo (Brescia), in quattro anni avrebbe utilizzato tre società con sedi fittizie a Milano ma attive nel Basso-Sebino per evadere il Fisco, non dichiarando redditi per circa 20 milioni di euro e utilizzando falsi crediti Iva da 3 milioni di euro per non pagare i ...

Fisco : evade 20 mln e Paga falsi contributi - denunciato imprenditore : Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Evasione fiscale da 20 milioni di euro nell’edilizia scoperta dalla gdf di Brescia. Un imprenditore di 66 anni, residente a Iseo (Brescia), in quattro anni avrebbe utilizzato tre società con sedi fittizie a Milano ma attive nel Basso-Sebino per evadere il Fisco, non dichiarando redditi per circa 20 milioni di euro e utilizzando falsi crediti Iva da 3 milioni di euro per non pagare i ...