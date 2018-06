Paestum eccezionale ritrovamento nei pressi della Basilica

romadailynews

(Di giovedì 14 giugno 2018), effettuato dai componentiSocietà Friulana di Archeologia, nell’area archeologica diche da 17 anni visitano per dare una mano alla pulizia nell’area intorno ai templi. Il prezioso frammento di un cratere attico a figure nere di VI secolo avanti Cristo, è stati ritrovato propio pulendo l’area davanti alla “”, il più antico dei tre monumenti dorici. Si riconosce una parte di una biga con cavalli e auriga, dietro il quale ci doveva essere un altro personaggio con lancia. Il reperto, come anche gli altri materiali raccolti durante la campagna, è stato mappato e consegnato al laboratorio di restauro del Parco Archeologico di. Il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, sottolineando l’importanza del lavoro svolto ha ribadito che “incrociando la mappatura dei materiali raccolti in superficie con altri dati, possiamo sviluppare ...