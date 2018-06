Osteoporosi | stop alle fake news

vanityfair

(Di giovedì 14 giugno 2018) @stockadobe Tutto ciò che riguarda la salute, purtroppo, è sempre più spesso oggetto di, informazioni reperite e veicolate attraverso il web, che travisano o raccontano inesattezze, se non addirittura falsità su patologie, diagnosi, terapie, farmaci, effetti collaterali. Una tendenza, questa, che non risparmia nemmeno l’che, pur essendo una delle patologie più diffuse nel mondo (in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne e 1 milione di uomini ed è responsabile, ogni anno, di oltre 90.000 fratture del femore da fragilità ossea, complicanza assai temibile), resta ancora largamente misconosciuta e sottovalutata. Dal 2011, gli esperti della Campagna ‘Fratture’, attraverso il sito www.fratture.it e la pagina Facebook dedicata alla Campagna (https://www.facebook.com/Fratture/), sono impegnati affinché tutti i target a rischio si informino ...