Ora tanto dipende da chi prenderà il posto di Draghi Intervista a Carlo

Diritti Tv assegnati a Sky e Perform : si lavOra per evitare il “doppio abbonamento” - intanto 90' minuto è salvo! : Diritti Tv, arrivano importanti novità dal’apertura delle buste in Lega, Sky e Perform acquistano i pacchetti per la prossima stagione in Serie A “Finalmente è arrivata a termine la definizione della cessione dei Diritti televisivi, che sono stati assegnati a Sky e Perform”. Lo ha detto il presidente della Lega serie A di calcio, Gaetano Micciché, al termine dell’assemblea che si è tenuta nella sede milanese di via ...

Ftse Mib ancOra su nel breve - ma non tanto : i titoli da seguire : Molto importanti quindi i meeting delle due Banche Centrali, da cui arriveranno indicazioni sullo stato dell'economia, con inevitabili riflessi sul mercato valutario. con particolare riferimento all'...

COLONY - Una gabbia dOrata - ma non tanto brillante... : Ben ritrovati con l'anteprima del settimo episodio della terza stagione di COLONY, in arrivo questa sera su USA Network. L'episodio si intitola "A Cleaned, Well-Lighted Place" e vedrà i Bowman stabilirsi definitivamente a Seattle, un luogo certamente non esente da segreti e pericoli insidiosi.ARTICOLI CORRELATI: COLONY - Recensione 3x06 "The Emerald City"Cominciamo con la sinossi:"Will segue degli indizi che potrebbero esporre un pericoloso ...

Svelata la roadmap di Surface : Andromeda nel 2018 - Surface Pro 6 nome in codice Carmel e tanto altro ancOra! : Dopo aver svelato quella che potrebbe essere la data di commercializzazione di HoloLens 2, i colleghi di Thurrot.com riportano la roadmap ufficiale dell’intera famiglia Surface. Ormai Surface è uno dei settori più interessanti per la community di Microsoft con dispositivi innovativi, interessanti e in grado di alzare l’asticella dei TOP di gamma degli OEM. I Surface, infatti, sposano perfettamente la filosofia di Windows 10 e il suo ...

Scherma - Elisa Di Francisca al rientro : “Dovrò lavOrare tanto - mi piacerebbe qualificarmi per Tokyo” : Elisa Di Francisca è rientrata in pedana agli assoluti di Scherma a Milano: la fiorettista jesina, ora 35enne e madre del piccolo Ettore, è stata eliminata ai quarti di finale, ma può considerare la manifestazione un punto di partenza verso il rientro a tempo pieno alle gare in vista delle qualificazioni ai Giochi Olimpici. L’azzurra ha parlato al Corriere dello Sport: “Era la prima gara, è stata fondamentale soprattutto per rompere ...

Roland Garros - Marco Cecchinato : “Ho giocato alla pari con Thiem. Devo lavOrare tanto per essere un top ten” : Marco Cecchinato si è dovuto arrendere contro Dominik Thiem nella semifinale del Roland Garros 2018. Il tennista palermitano, dopo le imprese confezionate contro Goffin e Djokovic, ha dovuto alzare bandiera bianca contro l’austriaco fermandosi così a un passo dall’atto conclusivo sulla terra rossa di parigi. Il 25enne ha lottato nei primi due set, ha avuto anche delle chance per conquistare la seconda frazione di gioco ma purtroppo ...

RisorgiMarche - Neri Marcorè rilancia 'Una nuova edizione - c è ancOra tanto da fare' - Musica - Spettacoli : I 'palazzetti' si chiamano Forca di Presta e Poggio della Pagnotta, Monte La Torre e la Roccaccia, Monte Torrone, Casalicchio, Piano della Minutella, ci si siede su un prato, si aspetta il tramonto, ...

News Sportive 04/06/2018 – Lo spettacolo del Roland Garros - l’NBA e tanto altro ancOra : Giornata ricca di eventi sportivi, dalle ultime novità di calciomercato sino al Roland Garros con Fognini impegnato negli ottavi di finale Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie ...

Alessandra Appiano - il dolore di EleonOra Daniele : 'Ciao anima bella - ci mancherai tanto' : Un ricordo commosso, quello di Alessandra Appiano , morta oggi a Milano, arriva da Eleonora Daniele , conduttrice di Storie Italiane, che spesso ha avuto la scrittrice tra le sue ospiti: 'Grande ...

Bando mense : due offerte. Intanto nuovo presidio lavOratori-sindacati sotto la Prefettura : Nei primi mesi del 2018 la multinazionale Dussmann era balzata agli onori della cronaca piemontese per l' acquisto del ramo d'azienda relativo alla produzione e distribuzione pasti per le mense della ...

Italia-Arabia Saudita 2-1 - decidono i gol di Balotelli e Belotti. C’è tanto da migliOrare… : Italia-Arabia Saudita- Vince l’Italia grazie ai gol messi a segno da Balotelli e Belotti. Una buona Italia, specie nel primo tempo. Intraprendente offensivamente e con tanta voglia di fare bene. Bene il tridente offensivo. Balotelli ha mostrato tutto il suo valore e la volontà di ritornare grande. Bene anche Insigne, troppo emozionato Politano. RITORNO AL […] L'articolo Italia-Arabia Saudita 2-1, decidono i gol di Balotelli e ...

Governo : Salvini - o si inizia a lavOrare o tanto vale tornare al voto : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “O il Governo parte nelle prossime ore e si inizia a lavorare o tanto vale tornare a votare e prendere la maggioranza assoluta”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario della Lega, dal palco dell’evento in corso a Martinengo (Bergamo), trasmesso via Facebook. “La squadra di Governo che stiamo discutendo col presidente del Consiglio incaricato penso sia la migliore possibile per il ...

Governo : Salvini - o si inizia a lavOrare o tanto vale tornare al voto : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “O il Governo parte nelle prossime ore e si inizia a lavorare o tanto vale tornare a votare e prendere la maggioranza assoluta”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario della Lega, dal palco dell’evento in corso a Martinengo (Bergamo), trasmesso via Facebook. “La squadra di Governo che stiamo discutendo col presidente del Consiglio incaricato penso sia la migliore possibile per il ...

Inter - Spalletti ha le idee chiare : “Icardi? Non resti controvoglia”. Intanto MOrata… : Inter, Spalletti- Intervenuto in conferenza stampa, nel pomeriggio, Luciano Spalletti ha fatto il punto della situazione in casa Inter. Parole sul mercato e focus su Rafinha, Cancelo e Icardi. SUL MERCATO “La società si è già mossa, e bene. Poi bisogna far tornare dei conti, per rispettare certi paletti. Il calcio è cambiato, col Var […] L'articolo Inter, Spalletti ha le idee chiare: “Icardi? Non resti controvoglia”. ...