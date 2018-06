Operaio morto in Fincantieri | non aveva l’imbragatura Un collega | «Voleva afferrare una

Verona - incidente mentre lavora con la mola a disco : morto Operaio : Verona, incidente mentre lavora con la mola a disco: morto operaio Verona, incidente mentre lavora con la mola a disco: morto operaio Continua a leggere L'articolo Verona, incidente mentre lavora con la mola a disco: morto operaio proviene da NewsGo.

Piacenza,incidente sul lavoro: operaio morto schiacciato in cantiere

Un Operaio di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro. La vittima è originaria del Bangladesh e abitava

PIACENZA, INCIDENTE mortale sul LAVORO, OPERAIO 31enne rimasto SCHIACCIATO in un capannone in costruzione. L'uomo, originario del Bangladesh, era da solo al momento dell'accaduto

È morto, la scorsa notte, Davide Olivieri, l?operaio di 22 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nello stabilimento SLI di Vignole Borbera

schiacciato da muletto, muore Operaio di 22 anni a Vignole: ennesimo incidente mortale sul lavoro. Il giovane si era ribaltato a bordo del mezzo, quindi il trasporto d'urgenza

"Siamo profondamente addolorati per il drammatico esito dell'Infortunio sul lavoro che ha colpito questo giovane lavoratore di origine moldava ed esprimiamo la nostra totale vicinanza alla sua famiglia. Nei giorni scorsi, d'intesa con il Sindaco di Padova, Sergio Giordani e con il sindaco di Cadoneghe, Michele Schiavo, abbiamo inviato una lettera al Presidente Mattarella perchè a Sergiu e a ...

"Esprimo la mia più partecipe vicinanza, accompagnata dalla preghiera, alla famiglia di Sergiu Todita", così il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, raggiunto dalla notizia della morte di uno dei lavoratori delle Acciaierie Venete coinvolti nell'incidente dello scorso 13 maggio."In queste settimane personalmente e come Chiesa di Padova abbiamo pregato per questi lavoratori e per le ...

Non ce l'ha fatta Sergiu Todita, uno dei quattro operai rimasti coinvolti nel gravissimo incidente di Acciaierie Venete ...

"Ieri, altri 3 incidenti sul lavoro: uno per fortuna senza conseguenze a Porto Marghera, dove in una fonderia una colata di zinco fuso è sfuggita dal forno causando un principio di incendio; in cantieri a Marcon e a Vazzola due lavoratori caduti con gravi conseguenze fi