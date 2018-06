Opera di Roma | la Bohéme di periferia di Alex Ollé tra canne | trans e venditori ambulanti

Nuovo stadio della Roma - Operazione "Rinascimento" : 9 arresti per corruzione : Nove arresti per il Nuovo stadio della Roma. A seguito dell'operazione 'Rinascimento', i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione...

Calciomercato Roma - tutti i dettagli dell’Operazione Kluivert : spunta una percentuale a favore di… Raiola : Nell’affare Kluivert, la Roma si è impegnata a versare il 20% della futura rivendita a Mino Raiola e il 9% all’Ajax L’affare Kluivert per la Roma è ormai praticamente definito, l’attaccante olandese svolgerà le visite mediche oggi a Villa Stuart e poi firmerà il suo nuovo contratto quinquennale. Un’operazione importante per il club giallorosso, che si assicura una dei talenti più promettenti del panorama europeo, ...

Mimì e Rodolfo all’Opera di Roma : Certo, per creare La Bohème Giacomo Puccini e con lui i suoi due librettisti, Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, ai quali diede per due anni non poco filo da torcere, non avrebbe avuto bisogno di ispirarsi alle Scènes de la vie de bohème del francese Henri Murger, feuilleton ambientato ai tempi di Lui

Romanzo della figlia di Gabriele D'Annunzio / L'Opera inedita ''Una donna'' donata al Vittoriale : Romanzo della figlia di Gabriele D'Annunzio, L'opera inedita ''Una donna'' è stata donata alla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di cui è presidente Giordano Bruno Guerri.

Roma - preso Cristante dall'Atalanta : Operazione da circa 30 milioni di euro : L'operazione è soltanto da formalizzare, ma gli accordi del caso sono stati raggiunti. Bryan Cristante nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Il centrocampista ...

Raggi : partite Operazioni sfalcio grandi aree verdi di Roma : Raggi: firmato protocollo d’intesa con Coldiretti Roma – Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Sono partite le operazioni di sfalcio delle grandi aree verdi della città, effettuate grazie all’accordo siglato con Coldiretti. I trattori delle aziende agricole sono già a lavoro nel quartiere Laurentino. Qui, insieme al presidente del Municipio IX Dario D’Innocenti e al presidente di Coldiretti Lazio ...

Roma : Operazione antidroga - 3 arresti : Roma – I “Falchi” della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno inferto un altro duro colpo allo spaccio di stupefacenti della Capitale. Negli ultimi giorni gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto tre pusher, tra cui una donna, sequestrando 8 kg di cocaina e 7.000 dosi di hashish. I poliziotti in borghese hanno passato al setaccio le strade del quartiere Tiburtino. ...

Pd in piazza - Martina a Salvini 'Stai con dazi di Trump o con gli Operai di Terni '. Da Milano a Roma - il Pd in piazza contro il governo ... : A Torino, in concomitanza con la manifestazione, tutti i circoli rimarranno aperti per riflettere e approfondire l'attuale situazione politica nazionale. Anche il Pd siciliano si mobilita a difesa di ...

Roma - Eusebio Di Francesco Operato all’anca : all’allenatore giallorosso applicata una protesi : Eusebio Di Francesco si è sottoposto ad un’operazione per l’applicazione di una protesi all’anca Operazione di protesi all’anca per l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, all’ospedale di Tione (Trento). Ricoverato martedì 29 e operato mercoledì 30 secondo il più moderno protocollo ‘fast track’, l’ex calciatore si era già rivolto nel 2016 a questa struttura per operarsi all’altra ...

Roma - il tecnico Di Francesco Operato a Tione : L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha scelto nuovamente l’Ospedale di Tione per sottoporsi a un intervento di protesi all’anca. Ricoverato martedì 29 e operato mercoledì 30 secondo il più moderno protocollo Fast Track, l’ex calciatore si era già rivolto nel 2016 a questa struttura di eccellenza nell’Ortopedia per operarsi all’altra anca. Come la precedente operazione, anche questa è stata effettuata dal dottor Luigi Umberto Romano, ...

Atac Roma - denuncia manager : "tram e bus sabotati da Operai"/ Oggi le carte in Tribunale - niente blocco mezzi : Caos Atac a Roma: denuncia dei vertici, "tram e bus sabotati da operai interni". Oggi in Tribunale le carte per evitare il fallimento: il Mit congela il blocco mezzi pubblici