OPA BIM | adesioni al 14 giugno 2018

OPA BIM - adesioni all'8 giugno 2018 : Teleborsa, - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, promossa da Trinity sulla totalità delle azioni Banca Intermobiliare , BIM, risulta che oggi, 6 giugno, sono state presentate 24.310 ...

OPA BIM - adesioni al 6 giugno 2018 : Teleborsa, - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, promossa da Trinity sulla totalità delle azioni Banca Intermobiliare , BIM, risulta che oggi, 6 giugno, sono state presentate 98.155 ...

OPA BIM - adesioni al 5 giugno 2018 : Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, promossa da Trinity , sulla totalità delle azioni Banca Intermobiliare , BIM, risulta che oggi, 5 giugno, sono state presentate 100 richieste di ...

OPA BIM - adesioni al 31 maggio 2018 : Teleborsa, - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, promossa da Trinity , sulla totalità delle azioni Banca Intermobiliare , BIM , risulta che oggi, 31 maggio, giorno in cui ha preso il ...

OPA BIM - adesioni al 28 maggio 2018 : Teleborsa, - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, promossa da Trinity , sulla totalità delle azioni Banca Intermobiliare , BIM , risulta che oggi, 28 maggio, giorno in cui ha preso il ...

BIM - ok di Consob a OPA Trinity. Al via il 28 maggio : Teleborsa, - Via libera di Consob all'OPA di Trinity sulle azioni di Banca Intermobiliare , BIM, . La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha approvato il documento relativo all'Offerta ...

Celiachia nei bimbi : in EurOPA oltre l’80% di casi senza diagnosi : Mai così basso il numero di diagnosi di Celiachia nei bambini: in Europa, oltre l’80% dei casi non sarebbe ancora stato diagnosticato. E’ questo l’allarme lanciato dagli esperti alla vigilia della Giornata mondiale della Celiachia, promossa dalla Federazione delle associazioni europee che si occupano di questa patologia cronica. In Italia la giornata è inserita all’interno della Settimana nazionale della Celiachia ...

