Onorato | Raggi chiarisca se Lanzalone nominato da lei o imposto

(Di giovedì 14 giugno 2018) Roma – Di seguito le parole di Alessandro, capogruppo della Lista Marchini in Campidoglio. “Mi auguro che tutti i coinvolti possano dimostrare la loro estraneità ai fatti. Detto questo credo che sia estremamente sbagliata la mancata presenza in Aula della sindaca. Ad oggi è evidente che la discontinuità non esiste. Questo è uno schiaffo definitivo a oltre 3 milioni di abitanti della Capitale, ma anche a tutto il Paese. La sindaca dovrebbe chiarire selo halei o se veramente le è stato. In questo caso spieghi che senso hanno la volontà popolare e questo Consiglio comunale”. L'articoloseda lei oproviene da RomaDailyNews.