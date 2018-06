Oim | nave Usa al largo Augusta | urgente attraccare Abbandonati in mare 12

huffingtonpost

(Di giovedì 14 giugno 2018) Lamilitare Trenton della Sesta Flotta Usa con 41 migranti a bordo è aldi(Siracusa) e habisogno diperché i migranti a bordo "hanno bisogno di assistenza immediata". Lo riferisce in un tweet il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Non si hanno notizie certe sulla sorte di 12 migranti morti in, che secondo alcune fonti sarebbero stati prima soccorsi e poi gettati inper mancanza di celle frigorifere sullaamericana.Ladella ong Sea Watch 3 ha atteso per ore le istruzioni del Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma per effettuare il trasbordo dei 41 migranti recuperati dalla Trenton. "Non abbiamo mai saputo se i corpi dei 12 migranti morti nel naufragio aldella Libia fossero stati recuperati o meno dalladella Marina Usa", affermano da Sea Watch sottolineando che ...