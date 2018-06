Oim : "nave Usa al largo Augusta - urgente attraccare". Abbandonati in mare 12 cadaveri : La nave militare Trenton della Sesta Flotta Usa con 41 migranti a bordo è al largo di Augusta (Siracusa) e ha urgente bisogno di attraccare perché i migranti a bordo "hanno bisogno di assistenza immediata". Lo riferisce in un tweet il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Non si hanno notizie certe sulla sorte di 12 migranti morti in mare, che secondo alcune fonti sarebbero stati prima soccorsi e poi ...

Migranti - nave Usa getta 12 morti in mare/ Trenton è senza celle frigorifere : Oim - “consentire attracco” : nave Usa abbandona 12 Migranti morti in mare, "non abbiamo le celle frigorifere": chiede Sos a Sea Watch che rifiuta perchè non sicura di attraccare in Italia. Il caso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:16:00 GMT)