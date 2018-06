La nave americana Trenton "è davanti ad Augusta, in Sicilia, con 41 persone sopravvissute a un naufragio". Lo scrive su Twitter il portavoce per l'Italia dell'Oim,Organizzazione internazionale per le Migrazioni, sottolineando che è urgente consentire l'attracco al porto", perché "i sopravvissuti hanno immediato bisogno di assistenza". Solo una volta arrivata, si potrà avere la conferma dei 12 migranti morti e gettati in mare "per mancanza di celle frigorifere a bordo".(Di giovedì 14 giugno 2018)

