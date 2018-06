Odissea Aquarius | la nave di migranti cambia rotta e ora si dirige verso la

Di Maio : Salvini ha dichiarato ‘crociera’ Odissea Aquarius - vergogna : Di Maio : se qualcuno ha ancora dubbi su sua disumanità legga dichiarazioni Roma – Di seguito le parole del deputato PD, Marco Di Maio . “Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio sulla disumanità di Salvini , si vada a leggere le sue ultime dichiarazioni in cui definisce “crociera” la vera e propria odissea dei migranti dell’ Aquarius . Una sola parola: vergogna ”. L'articolo Di Maio : Salvini ha dichiarato ...

Aquarius in difficoltà - costretta a cambiare rotta : il viaggio dei migranti verso Valencia è un'Odissea : Onde di tre metri e vento a 35 nodi: a bordo vomitano da ore. La nave umanitaria cerca acque più tranquille, ma non arriverà prima di sabato sera o domenica a destinazione, dopo il no dell'Italia allo sbarco. I volontari: "Si sta giocando con le vite di 629 persone"