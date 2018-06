Ocean' s 8 | un vera rapina sarebbe potuta accadere durante le riprese del film

"Gli esseri umani hanno creato il problema e la mia macchina per ripulire gli Oceani lo risolverà" : Il sogno di Boyan Slat, il giovane che a soli 18 anni ha progettato la prima macchina per pulire gli oceani dalla plastica, sta per diventare realtà. È tutto pronto al lancio, che avverrà nell'estate 2018 e che avrà come primo obiettivo la Great Pacific Garbage Patch, l'enorme isola di spazzatura situata nell'oceano Pacifico, contenente circa 100 milioni di tonnellate di detriti. Si tratta del primo tentativo di ...