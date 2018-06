Nux Vomica in gocce | a cosa serve

ideegreen

(Di giovedì 14 giugno 2018) Nux, un rimedio omeopatico con più ambiti di utilizzo che riesce ad essere efficace in caso di disturbi gastrici come anche in presenza di malesseri di altro tipo come il bruciore alla gola, un intasamento causato da catarro o la cistite. Questi sono solo alcuni esempi dell’ampia casistica abbracciata da una sostanza come la Nux, da conoscere, ma da assumere sempre dopo aver consultato uno specialista che valuti le dosi e la necessità di farne uno. Anche se è un rimedio omeopatico, ciò non significa che va preso a caso. (altro…) Nuxin: aIdee Green.