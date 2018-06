Nuovo untore HIV ad Ancona | la protezione nei rapporti sessuali occasionali resta

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) Allarme per ilcaso di “” dell’AIDS ad. Un uomo positivo all’HIV da circa 10 anni ha avutosenza adottare precauzioni. È stato arto dagli agenti della squadra mobile e adesso si trova nel carcere di. “La trasmissione di HIV in Italia non si è mai arta. Si stima che ogni anno si verifichi ancora qualche migliaio di nuove infezioni,” ricorda il Professor Massimo Galli, Presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali – SIMIT. “In caso dinon possono pertanto essere dimenticate le adeguate misure di. Il preservativo rimane un presidio di prevenzione fondamentale”. La condizione epidemiologica attuale, molto diversa da quella di 20-30 anni fa, merita nuovi interventi specifici : “Nelle attività previste dalPiano Nazionale AIDS è contenuta anche una robusta ...