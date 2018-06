Nuova Toyota Aygo | la rivoluzionaria citycar si rinnova GALLERY

Nuova Toyota GT86 MY19 Thunder Blue : Ha debuttato nel weekend durante il Japanese Car Meeting di Modena, il raduno delle vetture Made in Japan, la Nuova GT86 Racing Edition MY19 nel suo nuovo colore “Thunder Blue”. Per la prima volta in casa Toyota, il nuovo nome è stato scelto direttamente dai follower del brand tramite un sondaggio social in più round […] L'articolo Nuova Toyota GT86 MY19 Thunder Blue sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Toyota Connected Europe - Nasce a Londra la Nuova start-up per la mobilità del futuro : Limpegno rivolto dalla Toyota nello studio di nuove soluzioni per la mobilità del futuro è in costante crescita: dopo aver fondato la Toyota Connected, una controllata nata espressamente per sviluppare la mobilità del futuro e le tecnologie dell'auto connessa, la Casa ha ufficializzato la realizzazione di uno spin-off dedicato al Vecchio Continente.Sede operativa a Londra. Con un investimento iniziale di 4,5 milioni di sterline la neonata ...