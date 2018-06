Nuova mappa innevata di PUBG sarà più grande di Sanhok | più piccola di Erangel

Terremoto - Nuova scossa in Centro Italia : paura a L’Aquila e Teramo [MAPPA e DATI] : 1/5 ...

Call of Duty Black Ops 4 : annunciata una Nuova mappa : Nella giornata di oggi Treyarch ha condiviso tramite un livestream qualche dettaglio in più circa la modalità multigiocatore di Call of Duty: Black Ops 4 e più precisamente sulle mappe disponibili al lancio.Come riporta Dualshockers, la compagnia ha prima di tutto annunciato una nuova mappa originale chiamata Frequency. Non sappiamo ancora molto su di essa ma la descrizione recita "una mappa molto piccola e caotica." In aggiunta a questo ...

Splatoon 2 : la Nuova mappa si chiama Soglioland : Nintendo ha pubblicato un aggiornamento per Splatoon 2 il quale introduce niente meno che quattro armi nuove e un'inedita mappa dal nome piuttosto buffo, riporta VG247.La nuova mappa si chiama Soglioland, si tratta di un parco divertimenti modificato per ospitare al meglio battaglie colorate. Il perimetro dell'arena è contornato dalle montagne russe con tanto di ruota panoramica sullo sfondo.Le nuove armi sono: Ombrello Solerra, Sweeper Duplo ...

Autovelox anti-buche la Nuova mappa per le strade killer : Un morto ogni tre giorni, 37 feriti e 74 incidenti ogni 24 ore. Le statistiche dell'ultimo anno confermano un dato noto da tempo: le strade romane sono tra le più pericolose d'Italia, con una ...

Sardegna - agricoltura : Nuova mappa delle aree colpite da svantaggi naturali : L’azione di monitoraggio sulle realta’ agricole isolane per la classificazione delle aree colpite da svantaggi naturali, dove operano le aziende, sta interessando tutte le regioni dell’Unione europea. Un iter che vede impegnati in una lunga collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) gli uffici dell’Assessorato dell’agricoltura e dell’Agenzia Laore Sardegna ...

Nuova mappa Overwatch in video - trapelano skin evento Anniversario : Blizzard ha rilasciato due video per Overwatch. Il primo è un divertente video in stop motion che celebra il secondo Anniversario del gioco. Si vedono le statuine di due personaggi letteralmente prendere vita. Tracer sembra che abbia le idee chiare ma Reaper non vuole assolutamente entrare in partita. Non vi sveliamo il finale. La Nuova mappa di Overwatch Oltre al video in stop motion celebrativo del secondo Anniversario del gioco, Blizzard ne ...

Valanga di novità per PUBG Mobile : Nuova mappa e negozio segreto : PUGB si aggiorna in versione Mobile, si tratta della versione 0.5.0 e porta grandi novità. Il Battle Royale PlayerUnknown’s Battlegrounds già da qualche tempo è disponibile su Android e iOS, ma adesso sono in arrivo nuove funzioni. Coloro che stanno giocando alla versione Mobile si ritroveranno dinanzi a nuove meccaniche di gioco e ambientazioni inedite che tra l’altro erano anche molto attese. Le novità in PUBG Mobile Tra le novità più ...

La Nuova mappa di Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum svelata in video : Le novità in Rainbow Six Siege sono sempre dietro l'angolo: tanta è infatti l'attenzione che Ubisoft ripone nei contenuti inediti in cantiere per il proprio titolo, con la community che viene quindi coccolata con cura anche a distanza di ormai oltre due anni dall'avvento del titolo sul mercato videoludico. Dopo un avvio piuttosto stentato, Rainbow Six Siege ha ingranato le marce alte e non ha alcuna intenzione di rallentare la propria ...

Ubisoft presenta con un trailer Villa - la Nuova mappa italiana di Rainbow Six Siege : La Stagione 2 dell'Anno 3 di Rainbow Six Siege è ormai alle porte, e Ubisoft sta lentamente svelando i dettagli per le novità in arrivo che consistono, come di consueto, in una nuova mappa e in due nuovi operatori. Operazione Para Bellum, questo il nome della nuova stagione, sarà completamente dedicata all'Italia, e solo qualche minuto fa il publisher transalpino ha presentato ufficialmente la mappa Villa con un bellissimo trailer svelandone ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : la Nuova mappa si chiama Sanhok e arriva sui server di test questa settimana : Dal suo debutto lo scorso anno, lo sviluppatore PUBG Corps ha lavorato diligentemente per aggiungere nuove mappe a PlayerUnknown's Battlegrounds e, finalmente, i giocatori avranno l'opportunità di dare una prima occhiata alla prossima mappa questa settimana.Come riporta Dualshockers, gli sviluppatori hanno rivelato che l'imminente mappa 4x4km, precedentemente denominata "Codename: Savage", ha ora il suo nome finale, "Sanhok". In precedenza era ...

Rainbow Six Siege : un'immagine ufficiale conferma il leak dei nuovi operatori e svela la Nuova mappa : Le settimane che ci separano dalla nuova stagione di Rainbow Six Siege scorrono rapidamente, e se solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato della prima immagine ufficiale della stagione, oggi Ubisoft ne ha pubblicata un'altra che fornisce tre importanti certezze sull'espansione in arrivo per lo sparatutto tattico del publisher transalpino.La precedente immagine diffusa da Ubisoft poteva lasciar intendere che la nuova stagione si sarebbe ...

25/04/2018 - "Larino in tasca" - in biblioteca si presenta la Nuova mappa turistica : La speranza dei volontari è quella di aver contribuito a incentivare il turismo a Larino e, allo stesso tempo, a generare una spinta propulsiva per l'economia del territorio frentano. Appuntamento ...

Fortnite Battle Royale : la creazione di una Nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

Contenuti Battlefield 1 gratis - EA regala mappa Breccia e Nuova modalità : Battlefield 1 finalmente ha la mappa Breccia disponibile per tutti i giocatori. L’annuncio è stato dato proprio da DICE che ha spiegato che le mappe di They Shall Not Pass, la prima espansione, saranno gratuite per tutti coloro che sono in possesso di Battlefield 1. Da oggi è già disponibile Breccia, una mappa ambientata durante la Seconda battaglia della Marna. Tra le sue caratteristiche ci sono i papaveri in fiore che ricoprono i rottami ...