Nuoto | Filippo Magnini e l’udienza al Tribunale Antidoping Spuntano le intercettazioni

Nuoto : anticipato il “processo” a Filippo Magnini e Michele Santucci sulla vicenda doping : Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la procura di Nado Italia avrebbe deciso di anticipare i tempi delle udienze al tribunale antidoping di Filippo Magnini e Michel Santucci e degli altri coinvolti nelle indagini riguardanti il nutrizionista Guido Porcellini. La data sarà il 12 luglio e non a settembre. Dopo le polemiche degli ultimi giorni e le reazioni forti di Magnini, scagionato dal processo penale di Pesaro ma responsabile ...

Nuoto - chiesti otto anni di squalifica per Filippo Magnini. Deferimento per consumo e somministrazione di sostanze : La Procura di Nado Italia ha chiesto otto anni di squalifica per Filippo Magnini. Il Deferimento è stato richiesto per consumo o tentato consumo di sostanze dopanti (articolo 2.2), favoreggiamento (2.9) e ora anche somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata (2.8), nuovo capo di accusa aggiunto nelle ultime ore. Il due volte Campione del Mondo dei 100 metri si è ritirato al termine del 2017 e non ritornerà più in vasca ma ...

Nuoto - Alessandro Miressi : “Pronto a raccogliere l’eredità di Filippo Magnini ma devo ancora migliorare” : L’Italia del Nuoto è in cerca dell’erede di Filippo Magnini, ritiratosi dall’attività agonistica alcuni mesi fa, o di chi, potenzialmente, possa raccogliere il testimone. Al momento, Luca Dotto, medaglia d’oro in vasca lunga e corta agli Europei, è quello che sembra essersi fatto carico di questa responsabilità ma parlando di un atleta classe ’90 lo sguardo, forse, va rivolto a qualcun’altro. Il nome è quello ...

Nuoto : Alessandro Miressi pronto a raccogliere l’eredità di Filippo Magnini? I margini di miglioramento sono tanti : “Volevo chiedere scusa al mio allenatore Claudio Rossetto, questo è un fuoriprogramma. Penso che certe scelte bisogna prenderle da solo. E’ un po’ di giorni che ci penso, comunque io spero di aver dato qualcosa a questo sport. E voglio ringraziare tutti quanti perché negli ultimi 27 anni ho dato tutto al Nuoto. In questo momento della mia vita voglio smettere di gareggiare e quindi oggi do l’addio al mondo del Nuoto“. Era il 2 dicembre 2017 e ...

