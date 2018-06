Novità PS5 su processore e GPU | quanto sarà potente?

optimaitalia

(Di giovedì 14 giugno 2018) PlayStation 5 avrà una CPU Zen e GPU Navi di AMD stando ad un nuovo report di Forbes, che praticamente ha confermato così i rumor delle ultime settimane. Di recente Forbes ha pubblicato un nuovo report con cui ha svelato quella che potrebbe essere la nuova architettura hardware di PlayStation 5. Stando a una fonte anonima interna all'industria, la prossima console Sony monterà molto probabilmente CPU Zen e GPU Navi di AMD.PS5 avrà una architetturaQuest’ultima potrebbe addirittura essere stata progettata proprio per la PlayStation 5 in collaborazione con Sony. Questo progetto invece avrebbe potuto addirittura posticipare quello di RX Vega di AMD. Se Navi fosse stata progettata in collaborazione con Sony, allora questa architettura non sarebbe in competizione con il mercato desktop high-end di Nvidia.Forbes inoltre ha sottolineato che non è chiaro se AMD costruirà un chip Zen ...