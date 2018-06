Nord Corea | Usa-Cina | “Via le sanzioni solo dopo stop nucleare”

Le sanzioni alla Corea del Nord resteranno fino alla denuclearizzazione - dice Pompeo : "Dobbiamo completare la denuclearizzazione, solo allora leveremo le sanzioni". Il segretario di stato statunitense Mike Pompeo chiarisce tempi e regole dell'accordo con la Corea del nord dopo lo storico incontro avvenuto a Singapore fra il presidente americano Donald Trump e quello nordCoreano Kim J

Corea del Nord - gli Usa confermano : “Le sanzioni resteranno” : Corea del Nord, gli Usa confermano: “Le sanzioni resteranno” Corea del Nord, gli Usa confermano: “Le sanzioni resteranno” Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, gli Usa confermano: “Le sanzioni resteranno” proviene da NewsGo.

Investire in Cina conviene dopo summit USA " Corea Nord? : La seconda più grande economia del mondo ha cercato a lungo di impedire l'influenza degli Stati Uniti nel suo cortile di riferimento, e di allargare il divario tra Washington ei suoi alleati. Apri un ...

Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» : Lo ha twittato di ritorno da Singapore, dopo avere incontrato Kim Jong-un, esagerando un po' con l'ottimismo The post Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» appeared first on Il Post.

Corea del Nord - gli Usa confermano : 'Le sanzioni resteranno' : Il summit di Singapore tra Donald Trump e Kim Jong-un è "un punto si svolta" nelle relazioni tra Stati Uniti e Corea del Nord, ma le sanzioni nei confronti del Paese asiatico resteranno fino a quando ...

Nordcorea - Pompeo : sanzioni resteranno : 6.00 Il summit di Singapore fra Trump e Kim Jong-un è "un punto di svolta" nelle relazioni tra Usa e Corea del nord: il segretario di Stato Mike Pompeo, a Seul per informare gli omologhi di Corea del Sud e Giappone dei risultati dello storico incontro,ha detto che il "processo di denuclearizzazione sarà completo,verificabile e irreversibile". Pompeo ha aggiunto che, malgrado quanto riportato dai media di Pyongyang, le sanzioni contro la Corea ...

Quanto tempo ci vorrà per il disarmo nucleare della Corea del Nord? : ... mentre - sottolinea SIPRI - Israele ha sempre portato avanti una politica di opacità. A fronte di questi numeri attuali, l'andamento della riduzione può essere stimato da una secondo fonte, il ...

Vi racconto il summit di Singapore visto con le lenti della Corea del Nord : ... linee che sono state di fatto recepite dall'Accordo, secco ma significativo, di Singapore? Che cessi, in primissimo luogo, la politica ostile degli Stati Uniti, ovvero la tensione politica, ...

Mobius : la nuova frontiera economica si chiama Corea del Nord : Ma partendo da questo presupposto e cioè che i rapporti tra le parti siano in futuro altrettanto positivi, Mark Mobius, magnate dell'investimento, ha considerato la potenziale apertura dell'economia ...

Dal G7 alla Corea del Nord - gli Stati Uniti di Trump non smettono di stupire : I giorni tra l'8 e il 12 giugno sono Stati piuttosto intensi per il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, divisi tra la partecipazione al quarantaquattresimo G7 e lo storico incontro con il leader della Corea del Nord. Giorni che non sono Stati privi di colpi di scena, in perfetta linea con quella che Maurizio Molinari ha efficacemente chiamato "la diplomazia del pugile", alludendo alla politica tutta ripensamenti tipica del Presidente ...

USA-Corea del Nord - Trump : evitata una potenziale catastrofe nucleare : Il presidente USA Donald Trump, a poche ore dalla conclusione del vertice di Singapore, ha pubblicato un post su Twitter per sottolineare l’importanza del suo incontro con Kim Jong-un, leader della Corea del Nord. “Il mondo ha compiuto un grande passo in direzione opposta ad una potenziale catastrofe nucleare!“, ha scritto il tycoon. “Niente più lanci di missili, test nucleari o ricerche. Gli ostaggi sono rientrati in ...

Kim Jong-un : denuclearizzazione con fine antagonismo Usa-NordCorea : Per raggiungere la pace e la stabilità nella penisola coreana e realizzare la sua denuclearizzazione, la Corea del Nord e gli Stati Uniti "dovrebbero impegnarsi a trattenersi dall'antagonismo ...

Tutto bello - ma non scordiamoci cos'è la Corea del Nord : Infine un punto spesso dimenticato: quest'anno il gruppo Open Doors che monitora le condizioni dei cristiani nel mondo ha definito la Corea del nord "il peggior paese", per le persecuzioni, gli ...

Tutto bello - ma non scordiamoci cos’è la Corea del Nord : Roma. Il leader della Corea del nord, Kim Jong-un, esce dall’incontro con il presidente americano Donald Trump avvolto da una luce nuova, come si vede dall’accoglienza da superstar che ha avuto per le strade di Singapore e dai commenti che ha ricevuto sui media. Se puntava su un effetto “normalizzaz