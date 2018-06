“Non voglio curarmi” Interrompe la chemio per salvare la figlia

Ambiente - Ministro Costa : l’amianto “Non lo voglio vedere più” : Quella dell’amianto è “una frontiera di cui l’Italia si deve preoccupare e che ci fa zoppicare. A preoccuparci è la ricaduta sul territorio e quella sanitaria e dobbiamo proporre qualcosa che favorisca l’uscita da sistema amianto“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi a Montecitorio in occasione della presentazione del Rapporto Rifiuti Speciali 2018 di Ispra. “Io l’amianto ...

Giovane mamma con due tumori : “sono felice di morire”/ “Non voglio che i miei figli soffrano ricordandomi” : Colpita due volte dallo stesso tumore durante due gravidanze, una donna inglese ha pochi mesi di vita e il corpo devastato dalla malattia. Ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Temptation Island - Georgette Polizzi al fidanzato : “Non voglio condannarti a una malattia che non è la tua” : La patologia neurologica che ha colpito Georgette Polizzi, l’ex concorrente di Temptation Island, è una cosa seria: la ragazza deve fare i conti con l’uso degli arti bloccato e sarà costretta a vivere su una sedia a rotelle a causa della sclerosi multipla. A seguito di questa scoperta, Georgette avrebbe preso un’importante decisione riguardante la sua vita privata: lasciare il suo storico fidanzato, Davide Tresse. Come? Tramite una ...

Riki - l’idolo di “Amici” si sfoga : “Non voglio fare eventi - mi sono rotto il c****”. E poco dopo i suoi profili social vengono disattivati : Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, nel giro di due anni ha visto la sua vita cambiare. Da studente dello Ied e commesso in un famoso negozio di Milano, il cantante classe 1992 grazie alla partecipazione ad Amici è diventato l’idolo delle ragazzine: il suo primo album ha conquistato il doppio disco di platino nel giro di un mese e mezzo, il secondo è diventato platino e il terzo è imminente. Dischi presi d’assalto, concerti davanti a ...

Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana : “Non voglio supporto - né sentirmi invisibile” : In musicista ha replicato con un post su Instagram al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, che in un'intervista aveva detto: "Le famiglie arcobaleno? Non esistono".Continua a leggere

Famiglie gay - Tiziano Ferro risponde a Lorenzo Fontana : “Non voglio supporto - mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile” : Poche parole che però sono una risposta chiara alle dichiarazioni del neo ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. “Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”, ha scritto Tiziano Ferro nelle storie di Instagram, replicando così alle esternazioni del ministro leghista, che al Corriere della Sera ha detto: “Le Famiglie gay non esistono“. Il cantautore, che ha fatto coming out nel 2010, ha pubblicato ...

Francesco Bagnaia - GP Mugello 2018 : “Non vedo l’ora di correre sulla pista di casa - voglio proseguire a fare bene” : Francesco “Pecco” Bagnaia è il leader del Mondiale di Moto2 e comanda la classifica generale con 25 punti di vantaggio nei confronti di Miguel Oliveira. L’alfiere dello Sky Racing VR46 team ha avuto l’onore di partecipare alla conferenza stampa piloti che dà il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Italia. Al Mugello, infatti, sarà di scena il consueto spettacolo sia in pista che per quanto riguarda il ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Non ci credo - questo è il sogno di ogni corridore. Voglio tornare” : Chris Froome vince il Giro d’Italia 2018 e diventa così il primo corridore britannico della storia a conquistare la Corsa Rosa. Il capitano del Team Sky ha fatto sua questa 101ma edizione grazie ad una grande impresa nella diciannovesima tappa, con un attacco solitario a 80 km dal traguardo sul Colle delle Finestre, che ha ribaltato la classifica generale. Sul traguardo di Roma ha potuto quindi festeggiare insieme ai compagni di squadra e ...

Hollywood - De Niro a Trump : “Non ti voglio nei miei ristoranti” : Hollywood, De Niro a Trump: “Non ti voglio nei miei ristoranti” Hollywood, De Niro a Trump: “Non ti voglio nei miei ristoranti” Continua a leggere L'articolo Hollywood, De Niro a Trump: “Non ti voglio nei miei ristoranti” proviene da NewsGo.

Buffon - lettera d'addio alla Juventus : “Sarò sempre tuo”/ “Non voglio smettere di sentirmi in gioco” : Buffon, lettera d'addio alla Juventus: “Sarò sempre tuo”, promette il portiere. Poi sul suo futuro ammette: “Non voglio smettere di sentirmi in gioco”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:10:00 GMT)

MotoGp – Rinnovo Dovizioso-Ducati - il punto di Paolo Ciabatti : “Non voglio prendermi meriti che non ho - la soddisfazione è grande” : Paolo Ciabatti e il Rinnovo di Andrea Dovizioso: le bellissime parole del ds del team di Borgo Panigale Finalmente l’annuncio ufficiale che tutti aspettavano: Andrea Dovizioso sarà un pilota Ducati fino al 2020. Il forlivese diventerà dunque il pilota più longevo della storia del team di Borgo Panigale dopo una trattativa travagliata e complicata, dove non è mancata un po’ di tensione. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR Felicissimo e ...

Governo - Di Maio : “Chiederemo decreto di emergenza per voto a giugno”. E sul Pd : “Non voglio più averci a che fare” : “Un decreto d’emergenza per votare a giugno“. Luigi Di Maio continua sulla linea del voto il prima possibile. Mentre ancora si aspettano indicazioni da Sergio Mattarella sul Governo neutrale e in attesa di vedere se ci saranno nuove evoluzioni sul fronte del centrodestra, il capo politico dei 5 stelle a Dimartedì su La7 insiste sul chiedere il ritorno alle urne. “Qualunque sarà il Governo”, dice, “la prossima ...

“Non voglio diventare padre”. L’amara confessione. L’amato attore lo ha rivelato in modo inaspettato. Nessuno avrebbe immaginato qualcosa del genere da lui : Silvia Toffanin senza parole : È uno degli attori più amati d’Italia, dal suo esordi è passato qualche tempo e Silvio Muccino oggi è diventato un vero e proprio sex symbol. Recentemente l’attore romano è stato ospite di Silvia Toffanin e ha rilasciato una lunga intervista in cui si è raccontato nel profondo, svelando alcuni aspetti della sua vita sconosciuti. Nel salotto di verissimo, il fratello di Gabriele ha presentato il suo ultimo libro ‘Quando eravamo ...

Salvini : “Non voglio vedere Renzi - Serracchiani o la Boschi al governo” : Matteo Salvini grazie al suo amico Luigi Di Maio si trova fuori dai giochi politici. Il leader della Lega ora