Non disturbare | Paola Perego nella seconda serata dai Rai1 dal 25 giugno Anche Barbara

davidemaggio

: Contrordine compagni: @nogarin ha cancellato il post. Forse la telefonata con Toninelli è andata male? Forse gli è… - AndreaRomano9 : Contrordine compagni: @nogarin ha cancellato il post. Forse la telefonata con Toninelli è andata male? Forse gli è… - elyblackdove : RT @SilviaLaSbadata: C'è che non vorrei disturbare i tuoi pensieri. Ma fare loro compagnia. - SilviaLaSbadata : RT @SilviaLaSbadata: C'è che non vorrei disturbare i tuoi pensieri. Ma fare loro compagnia. -

(Di giovedì 14 giugno 2018)Faccia a faccia tra donne in una stanza d’albergo: il luogo giusto per le confidenze private, per i toni colloquiali ed i segreti svelati.ci prova insu. Da lunedì 25prossimo (subito dopo la fiction Tutto può succedere), la conduttrice presenterà Non, il suo nuovo programma di interviste al femminile di cui anticipammo l’arrivo proprio su queste pagine. La registrazione delle sei puntate previste è in corso in questi giorni. Dopo la scommessa vinta di SuperBrain, lacambierà registro, passando dai toni sostenuti dello show di prime time a quelli più soffusi di Non. Il titolo, che rimanda al cartellino anti-disturbo in dotazione nelle camere d’albergo, dà l’idea dell’atmosfera di complicità che la conduttrice intende creare con le proprie ospiti, dodici donne (due per ogni ...