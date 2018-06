Non c' è peggior nemico dell' Europa di chi si professa europeista! | di Pietro De Sarlo

Aquarius : 'Noi a Valencia? Impossibile - Non è sicuro - il tempo peggiora' : 'Hai presente un'ambulanza che fa un soccorso e poi quando si trova sulla tangenziale gli viene detto di fermarsi perché non si sa dove portare i pazienti? Ecco, ci sentiamo così'. Alessandro Porro, ...

Aquarius : «Noi a Valencia? Impossibile - Non è sicuro - il tempo peggiora» : «Hai presente un'ambulanza che fa un soccorso e poi quando si trova sulla tangenziale gli viene detto di fermarsi perché non si sa dove portare i pazienti? Ecco, ci sentiamo...

Migranti - la Spagna accoglierà la Aquarius. Tweet dalla nave : “Il tempo peggiora - Non ce la facciamo” : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 Migranti a bordo di attraccare a Valencia. La nave è a 35 miglia a sud del’Italia, 27 a nord di Malta, con l’equipaggio di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, e i 629 Migranti recuperati sabato nel Mediterraneo centrale: ora h...

Nava : Non c'è peggior investitore di chi Non sa di Non sapere : Milano, 11 giu. , askanews, Una delle pre-condizioni 'alla base di un circolo virtuoso finanza-crescita-benessere finanziario è che gli individui siano consapevoli delle loro attitudini e conoscenze ...

Nava : Non c'è peggior investitore di chi Non sa di Non sapere : Milano, 11 giu. , askanews, - Una delle pre-condizioni "alla base di un circolo virtuoso finanza-crescita-benessere finanziario è che gli individui siano consapevoli delle loro attitudini e conoscenze ...

Cassano : 'Stramaccioni il peggiore di tutti - giusto mettergli le mani addosso'. La replica : 'Falso - Non vale niente' : Devo ringraziarlo perché con mia mamma mi hanno messo al mondo, però più di questo non posso dire perché io e mia mamma ci siamo rimasti talmente male, abbiamo sofferto tanto per la sua assenza.' La ...

Nadia Toffa è peggiorata? Perché quel ‘dettaglio’ Non è sfuggito : il sospetto dopo la puntata de Le Iene : Il pubblico trema: Nadia Toffa è assente anche nella puntata de Le Iene di domenica 20 maggio 2018. Il suo rientro in televisione è saltato anche questa volta. Ormai la preoccupazione è alle stelle. quella di domenica 20 è stata l’ultima puntata domenicale della trasmissione e i telespettatori speravano che Nadia fosse seduta dietro la scrivania. Ma così non è stato. “Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tomare a #leIene – scriveva sui ...

Giornata internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica Non ha fatto niente. C’è rischio peggiori se governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...