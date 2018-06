Nicki Minaj ft Ariana Grande | ecco le prime impressioni dei fan su “Bed”

#MTVMusicCup : vota il tuo preferito tra Harry Styles - Shawn Mendes - Nicki Minaj e Camila Cabello : Non hai ancora superato l'esclusione dell'Italia ai Mondiali? Consolati con questa super sfida dove il vincitore lo decidi TU! The post #MTVMusicCup: vota il tuo preferito tra Harry Styles, Shawn Mendes, Nicki Minaj e Camila Cabello appeared first on News Mtv Italia.

Nicki Minaj ha annunciato le date del tour europeo 2019 : Purtroppo niente Italia :(

Annunciato il nuovo duetto di Ariana Grande con Troye Sivan e il doppio featuring con Nicki Minaj : Non solo quello già Annunciato con Nicki Minaj in The Light is Coming, sta per arrivare anche il nuovo duetto di Ariana Grande con Troye Sivan. Il nuovo album del cantante, Bloom, uscirà solo il 31 agosto, ma ben prima il pubblico potrà ascoltare la partnership con la Grande dal titolo Dance to this. Sivan ha Annunciato che il brano sarà rilasciato ufficialmente mercoledì 13 giugno, come quarta canzone ad anticipare l'album successore di ...

Nicki Minaj : la copertina del nuovo album "Queen" lascia davvero poco all'immaginazione : Una vera regina!

The Light Is Coming di Ariana Grande e Nicki Minaj debutta dal vivo (video) : svelate data d’uscita di singolo e album : Con la partecipazione della cantante al Wango Tango Festival in scena il 3 giugno a Los Angeles, The Light Is Coming di Ariana Grande e Nicki Minaj ha fatto il suo debutto dal vivo ancor prima di essere rilasciato come singolo. La popstar è stata l'attrazione di punta della kermesse, esibendosi in un concerto durante il quale ha presentato il nuovo duetto con la rapper incluso nell'album di inediti Sweetener. Ariana Grande ha approfittato ...

C’è del tenero tra Eminem e Nicki Minaj? Il botta e risposta tra i due cantanti : Eminem e Nicki Minaj si frequentano? È questa la domanda dei fan sui due cantanti americani che si scambiano battute equivoche Eminem e Nicki Minaj fanno impazzire i fan sulla presunta relazione che ci sarebbe tra di loro. Il tutto è partito da un brano dell’artista di colore americana che fa un chiaro riferimento al rapper bianco. Il video su Instagram è accompagnato da una didascalia eloquente. “Dì a loro che sto uscendo con Slim ...

Un duetto per Eminem e Nicki Minaj? Dall’invito a uscire insieme alla proposta di incidere un singolo : Tutto è nato come una battuta goliardica sul palco, ma chissà che non possa sfociare in un vero duetto per Eminem e Nicki Minaj da inserire nel nuovo album di quest'ultima. La scena rap americana mainstream ne parla da giorni: Eminem ha mostrato tutto il suo interesse ed apprezzamento per Nicki Minaj durante un concerto a Boston, incitando la folla a caldeggiare la loro frequentazione. "Boston, quanti di voi vogliono che esca con Nicki ...

Ariana Grande e Nicki Minaj : ascolta la preview del loro nuovo singolo "The Light Is Coming" : Ora è ufficiale: featuring in arrivo!

Video anteprima del nuovo duetto di Ariana Grande e Nicki Minaj - The Light Is Coming : In attesa che venga annunciato il nuovo singolo dall'album Sweetener, spunta un'anteprima del nuovo duetto di Ariana Grande e Nicki Minaj: la cantante ha deciso di rivelare uno snippet del brano sui social, confermando che si tratta della traccia dal titolo The Light Is Coming. La nuova partnership tra la popstar e la rapper sarà contenuta nell'album in uscita il 20 luglio su etichetta Republic Records e non è da escludere che sia scelta come ...

Nicki Minaj : Eminem ha risposto ai gossip sulla relazione con la rapper : Coppia o non coppia?

Nuova coppia alert! Nicki Minaj sta uscendo con Eminem : Nicki + Eminem 4ever

Nicki Minaj e Ariana Grande : nuovo featuring in arrivo? : Ecco tutti gli indizi

Non c’è due senza tre per Ariana Grande e Nicki Minaj - il nuovo duetto confermato da un video? : A quanto pare il detto che non c'è due senza tre vale anche per Ariana Grande e Nicki Minaj. La popstar e la rapper potrebbero essere in studio di registrazione insieme per incidere un nuovo duetto dopo i successi dei precedenti. Si tratterebbe della terza collaborazione tra la cantante di Problem e quella di Anaconda, dopo le hit Side To Side e Bang Bang, quest'ultima incisa con la partecipazione di Jesse J. Ad avallare l'ipotesi di un ...

Nicki Minaj : il nuovo album si intitola "Queen" ed è in arrivo a giugno : Il titolo dice tutto